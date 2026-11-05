Maltempo Sardegna, violento nubifragio nel Nuorese: automobilista intrappolato nell’auto, strade e abitazioni allagate

Il maltempo continua a colpire duramente la Sardegna, dove un violento nubifragio ha provocato allagamenti e richiesto numerosi interventi di soccorso nel territorio della provincia di Nuoro. La situazione più critica si è verificata nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 novembre, nella zona della Baronia, lungo la fascia costiera compresa tra Siniscola e San Teodoro. A Porto Ainu, nel comune di Budoni, un automobilista è rimasto intrappolato nella propria vettura a causa del rapido innalzamento del livello dell’acqua. L’intervento dei soccorritori fluviali dei Vigili del Fuoco di Nuoro ha consentito di trarre in salvo la persona, mentre le forti precipitazioni hanno provocato disagi anche in altre località della zona.

Maltempo a Budoni, automobilista intrappolato nell’auto e salvato dai Vigili del Fuoco

L’episodio più significativo dell’emergenza si è verificato in località Porto Ainu, a Budoni, dove l’intensa precipitazione piovosa ha determinato un rapido aumento del livello dell’acqua, lasciando un automobilista bloccato all’interno della propria auto. Per raggiungere e soccorrere la persona è stato necessario l’intervento dei soccorritori fluviali dei Vigili del Fuoco di Nuoro, che sono riusciti a portare a termine le operazioni di salvataggio. L’episodio evidenzia le difficoltà provocate dall’improvviso accumulo di acqua durante il nubifragio che ha investito il territorio costiero nuorese.

Nubifragio nel Nuorese, allagamenti tra Siniscola e San Teodoro

Le condizioni meteorologiche sono peggiorate sensibilmente dalle prime ore del pomeriggio, quando un violento nubifragio ha investito la Baronia, concentrando i suoi effetti soprattutto sulla fascia costiera compresa tra i comuni di Siniscola e San Teodoro, in provincia di Nuoro. Le abbondanti precipitazioni hanno provocato diffusi allagamenti delle sedi stradali, rendendo necessari interventi per fronteggiare le conseguenze dell’accumulo d’acqua. I disagi hanno interessato anche gli edifici della zona, con l’acqua che ha raggiunto piani bassi e locali seminterrati delle abitazioni. L’intensità delle piogge e la diffusione degli allagamenti hanno determinato una situazione di emergenza che sta impegnando diverse unità di soccorso, chiamate a intervenire nei punti interessati dalle conseguenze del nubifragio.

Emergenza maltempo in Sardegna, quattro squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro

Per affrontare le numerose criticità causate dalle precipitazioni, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro ha mobilitato quattro squadre operative, affiancate da personale specializzato in Soccorso Acquatico e Fluviale. Le attività riguardano sia gli interventi di soccorso sia le operazioni di prosciugamento delle aree allagate e di messa in sicurezza del territorio. Il personale sta operando nei luoghi maggiormente interessati dagli effetti delle precipitazioni, con l’obiettivo di affrontare le situazioni di criticità determinate dall’acqua accumulatasi sulle strade e all’interno degli immobili. Le operazioni proseguono senza interruzione e il lavoro delle squadre resta particolarmente intenso. Numerose richieste di intervento risultano ancora in attesa di essere evase, mentre i Vigili del Fuoco continuano le attività di soccorso e ripristino delle condizioni di sicurezza nelle aree della Baronia colpite dal violento nubifragio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.