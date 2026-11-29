L’arrivo di correnti più fresche ha consentito un calo delle temperature in Italia, coinvolgendo anche la Sicilia, che sta vivendo un assaggio di inverno. Dal pomeriggio di ieri, la quota neve è in progressivo calo sull’isola. Ha nevicato sui rilievi più alti di Nebrodi, Madonie e sull’Etna. Questa mattina, un soffice manto di neve ha ricoperto Piano Provenzana, a 1.800 metri sul versante nord dell’Etna, regalando una cartolina tipicamente invernale. Prima spolverata di neve della stagione a Piano Battaglia, nel Palermitano, con fenomeni principalmente sopra i 1700-1800 metri di quota. Alla base di questo anticipo di inverno c’è una circolazione depressionaria tra il Mar Ionio e la Grecia che interessa gran parte delle regioni centro-meridionali dell’Italia, richiamando masse di aria fredda ed instabile di origine balcanica. In Sicilia, è atteso un generale miglioramento entro la giornata di oggi, mentre il freddo si accentuerà in montagna.

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