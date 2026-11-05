Maltempo Sicilia, continua a piovere sulla costa ionica: oltre 100mm nel Catanese, colpito anche il Siracusano

Come da previsioni, parte della Sicilia orientale resta nella morsa di piogge intense e forti temporali. In particolare, continuano intensi rovesci sul settore ionico del Catanese, dove i primi fenomeni si sono manifestati dal tardo pomeriggio di ieri. Nelle ultime 12 ore, si registrano accumuli pluviometrici di 60mm a Mascalucia, Lavinaio, 51mm a Viagrande, 20mm a Castiglione di Sicilia, 19mm a Misterbianco, Gravina di Catania, Linera, 17mm ad Acireale, 16mm a Motta Sant’Anastasia, 13mm a Catania San Giorgio, 12mm a Paternò. Sulla costa ionica catanese si superano già i 100mm di accumulo da inizio evento. Considerando anche le piogge di ieri sono caduti finora: 110mm a Viagrande, 99mm a Lavinaio, 71mm a Mascalucia, Giarre, Nunziata, 63mm a Catania San Giorgio, 57mm a Piedimonte Etneo, Linera, 45mm a Misterbianco, 44mm a Gravina di Catania, per citare i dati più rilevanti.

Nella notte è stato colpito da piogge e temporali anche il Siracusano, dove nelle ultime 12 ore sono caduti: 43mm a Siracusa, 35mm a Priolo, 33mm a Melilli, 24mm a Cassibile, 23mm a Solarino. Attenzione alle prossime ore: la costa orientale siciliana sarà ancora oggetto di piogge e temporali, con il rischio di allagamenti, innalzamenti dei corsi d’acqua e dissesti sul territorio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.