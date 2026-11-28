Giornata instabile in Sicilia, in particolare sulla fascia tirrenica. Autostrade Siciliane segnala condizioni meteorologiche avverse, con pioggia e forti raffiche di vento, lungo diverse tratte autostradali della Sicilia. Le tratte interessate sono le seguenti: sulla A20 Messina–Palermo, viene segnalata pioggia intensa lungo il percorso. Sulla A18 Messina–Catania, l’invito è quello di prestare attenzione a pioggia e vento, mentre sulla A18 Siracusa–Gela (tratta attualmente in esercizio), si invita alla massima prudenza in presenza di condizioni meteo avverse. Le raccomandazioni per gli automobilisti:

moderare la velocità e adeguarla alle condizioni meteorologiche.

Aumentare la distanza di sicurezza.

Prestare attenzione al fondo stradale bagnato e al rischio di aquaplaning.

In presenza di vento forte, mantenere saldamente il volante e prestare particolare attenzione nei viadotti e nei tratti esposti.

Evitare manovre brusche e sorpassi non necessari.

Autostrade Siciliane invita tutta l’utenza a guidare con la massima prudenza e a rispettare la segnaletica stradale.

A partire dal pomeriggio, è attesa una recrudescenza dell’instabilità, in particolar modo lungo la fascia tirrenica e parte di quella ionica. Saranno possibili fenomeni a carattere di rovescio e localmente di temporale, soprattutto tra Palermitano e Messinese. Rovesci e qualche temporale anche sul Siracusano, mentre altrove sono attesi fenomeni sporadici.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.