Maltempo Sicilia, raffiche di vento fino a 80km/h a Palermo: alberi sradicati dal vento e disagi

Il maltempo sta colpendo anche la Sicilia, con nubifragi e forte vento. A Palermo, le raffiche di vento hanno raggiunto gli 80km/h, causando danni e disagi; registrati anche accumuli di pioggia di quasi 40-50mm. Le raffiche hanno divelto cartelloni, rami d’albero e arbusti, oltre a provocare il crollo di alcuni cornicioni. Un albero d’alto fusto è stato sradicato dal vento in via Ausonia, finendo sulle auto parcheggiate; sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco che hanno effettuato interventi analoghi anche in via Principe di Paternò, all’Addaura e a Mondello. Sempre a Mondello, in via Imera e in alcuni sottopassi, le piogge hanno causato vasti allagamenti, rallentando la circolazione stradale. Secondo le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, il tempo sarà in lieve miglioramento, anche se le piogge potranno proseguire fino alla mattina di domani. Mareggiate si registrano lungo i tratti costieri a causa delle raffiche di vento da ovest-nord/ovest che potranno raggiungere intensità di burrasca o burrasca forte.

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