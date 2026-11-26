Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che stanzia 3,5 milioni di euro in favore del Comune di Marsala per gli interventi urgenti di ripristino dell’edificio scolastico e della palestra dell’Istituto Comprensivo De Gasperi – De Vita, gravemente danneggiati dal tornado dello scorso 9 ottobre. Al momento dell’evento meteorologico erano presenti nell’edificio 273 bambini. Per l’occasione, ha ricevuto oggi una delegazione dei docenti dell’istituto, a cui ha conferito un attestato di merito per il coraggio, la professionalità e il senso di responsabilità dimostrati nel mettere in sicurezza gli alunni durante l’emergenza.

“Con un coraggio esemplare, dedizione e forza d’animo – ha dichiarato il Ministro Valditara – avete protetto la vita dei vostri alunni in una situazione di grave pericolo. Avete dimostrato quanto grande sia il valore umano e civile della missione di un insegnante. Firmo questo attestato di merito con profondo orgoglio e con la gratitudine di chi ha l’onore di rappresentare la scuola italiana. Un sentito ringraziamento va anche al dirigente scolastico, a tutto il personale dell’istituto e all’assessore regionale all’Istruzione per l’assidua presenza e la costante attenzione con cui ha seguito questa vicenda sin dalle prime ore dell’emergenza. Ora restituiamo a questi ragazzi e alla comunità di Marsala la loro scuola“, ha dichiarato il Ministro Valditara.