Maltempo Sicilia, un mese dal tornado a Marsala e Petrosino: quasi 20 milioni di danni e una vittima

È passato un mese dal violento tornado che ha colpito Marsala e il vicino Comune di Petrosino, nel Trapanese. Il tornado ha danneggiato gravemente il versante sud, provocando danni ingenti a edifici pubblici e privati. Tante le auto completamente distrutte dalla tromba d’aria, i muri abbattuti dagli alberi o dai pali elettrici. Tanta paura per i 374 bambini presenti all’interno della scuola media “Alcide De Gasperi”, che ha riportato danni ingenti. I danni sono stati quantificati in circa 10 milioni nel Comune di Petrosino e altrettanti a Marsala. Purtroppo si piange anche una vittima: Antonino Fortunato, 70 anni, travolto dal vortice mentre si trovava in auto con la moglie sulla SS115. L’uomo è morto in ospedale a causa dei traumi subiti e delle gravi ferite.

“Abbiamo lavorato in questo mese per potere consentire l’attuazione, secondo le norme della Protezione Civile, di quella che è la ricognizione puntuale dei danni effettuati dal tornado. Il giorno 12 novembre scade l’avviso che noi abbiamo fatto, anche in relazione a questo primo stanziamento della Regione di circa 5 milioni di euro. Ancora non abbiamo certezza che siano tutti per il Comune di Marsala e per il Comune di Petrosino e se ci sono altri comuni che fanno riferimento a queste cifre per l’emergenza”, dichiara all’Italpress il sindaco di Marsala, Andreana Patti. La scuola “Alcide De Gasperi” ha subito un danno stimato intorno ai 6 milioni e mezzo circa, che non riguardano la demolizione e ricostruzione ma la ristrutturazione dell’esistente.

L’affitto delle case e la ricostruzione della scuola

“Immediatamente dopo il tornado, abbiamo assicurato un’accoglienza prima in albergo agli sfollati e adesso chiaramente pagheremo l’affitto delle case – aggiunge il sindaco di Marsala – Abbiamo attivato gli appalti per la rimozione dell’amianto e per la pulizia. Per quanto riguarda la scuola, abbiamo avuto interlocuzioni puntuali con il Ministero dell’Istruzione che ci ha chiesto il quadro tecnico ed economico e il cronoprogramma di spesa perché l’intenzione del Ministero dell’Istruzione è di finanziare la ricostruzione della scuola e assicurare la continuità didattica ai ragazzi che hanno perso la scuola. I ragazzini della scuola elementare sono rientrati giorno 3 novembre a un orario diurno, perché abbiamo affittato l’Istituto Santa Chiara, mentre alle scuole medie siamo in procinto di assicurare un istituto molto grande e accogliente che nei prossimi giorni sarà disponibile”.