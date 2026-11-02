Maltempo su Lecce, temporale in corso e vento forte | VIDEO

Un temporale è attualmente in corso su Lecce, accompagnato da forti raffiche di vento provenienti da Est/Sud-Est, che hanno già raggiunto i 57 km/h e risultano in aumento. A documentare le condizioni meteorologiche i video inviatici da Giovanni Risolo. La situazione si inserisce nel quadro dell’allerta meteo arancione per pioggia e vento diramata per la giornata di oggi su tutta la Puglia, che ha spinto numerose amministrazioni comunali ad adottare misure precauzionali per tutelare la sicurezza dei cittadini. A Lecce, il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole, dei parchi pubblici, del cimitero e del campo sportivo, oltre alla sospensione del mercato settimanale.

Provvedimenti analoghi sono stati adottati in diversi centri della regione. Scuole chiuse anche a Brindisi, Fasano, San Severo e Torremaggiore, mentre nella provincia Bat è stata sospesa l’attività didattica a Trani, Barletta e Bisceglie. A Bari, invece, le scuole restano aperte, ma il Comune ha disposto la chiusura di parchi e giardini pubblici, attivando il coordinamento tra Protezione civile, Polizia locale e strutture comunali per monitorare costantemente il territorio, con particolare attenzione alle persone più fragili.

Maltempo su Lecce, temporale in corso

Maltempo Puglia, temporale a Lecce

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.