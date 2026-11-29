Una violenta ondata di maltempo ha stravolto il volto dell’East Rand sudafricano trasformando le strade della città di Brakpan in un paesaggio irreale dove l’acqua delle piogge torrenziali e spessi strati di grandine si sono fusi in un’unica distesa ghiacciata che ha messo in ginocchio la viabilità e le infrastrutture locali. L’evento estremo ha colpito la provincia del Gauteng quando imponenti celle temporalesche hanno scaricato al suolo una quantità eccezionale di precipitazioni in pochissimi minuti sorprendendo automobilisti e residenti nonostante gli avvisi diramati in precedenza dal servizio meteorologico nazionale.

Sudafrica, pioggia torrenziale e grandine a Brakpan: oltre 50 millimetri in pochi minuti

Le immagini che arrivano dalla periferia orientale di Johannesburg restituiscono la portata di un fenomeno atmosferico caratterizzato da un’intensità rara persino per l’altopiano dell’Highveld abituato ai temporali estivi dell’emisfero australe. In appena una manciata di minuti i pluviometri della zona hanno registrato un accumulo di oltre cinquanta millimetri di pioggia accompagnati da una caduta incessante di chicchi di ghiaccio che pur avendo dimensioni contenute hanno ricoperto l’asfalto con un manto bianco compatto e profondo diversi centimetri.

Grandine e allagamenti: tombini ostruiti e automobili bloccate nei sottopassi

Proprio l’accumulo repentino di questa enorme massa ghiacciata ha innescato il meccanismo più insidioso dell’emergenza poiché la grandine trascinata dalla corrente ha rapidamente sigillato tombini e griglie di scolo impedendo alle acque meteoriche di defluire verso la rete fognaria. Nel giro di breve tempo le arterie principali e i sottopassi ferroviari della cittadina si sono trasformati in veri e propri bacini idrici dovelastre compatte di grandine galleggiavano sull’acqua torbida come piccoli iceberg mentre decine di automobili restavano bloccate con l’acqua fino alle portiere.

Perché si formano temporali così violenti: il ruolo della convezione atmosferica sull’Highveld

Dal punto di vista meteo quanto accaduto a Brakpan rappresenta un classico esempio di temporale convettivo severo alimentato dal forte contrasto termico tra l’aria calda e umida presente nei bassi strati dell’atmosfera e le correnti molto fredde in quota tipiche della stagione primaverile sudafricana. In queste condizioni le correnti ascensionali all’interno della nube temporalesca diventano talmente vigorose da trattenere in sospensione le gocce d’acqua congelate fino a quando il loro peso non supera la spinta verso l’alto provocando un collasso improvviso di pioggia e grandine concentrato su aree relativamente ristrette.

Danni e disagi a Brakpan: tettoie crollate, blackout e interventi di emergenza

Le ripercussioni sul territorio non si sono limitate ai disagi per la circolazione stradale ma hanno coinvolto direttamente le abitazioni private e i servizi essenziali con tettoie collassate sotto il peso del ghiaccio e interi quartieri rimasti al buio a causa dell’allagamento della sottostazione elettrica di Van Eck. Mentre le squadre di soccorso e la polizia metropolitana continuano a monitorare i punti più critici della rete viaria le autorità locali rinnovano l’invito alla massima prudenza ricordando ai cittadini di non avventurarsi mai lungo strade allagate o sottopassi sommersi dove la forza della corrente e la presenza di ostacoli nascosti sotto il manto di ghiaccio possono trasformare una semplice manovra in un pericolo mortale.