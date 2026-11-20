Strade invase da fango e detriti, alberi sradicati, pali della pubblica illuminazione e delle telecomunicazioni divelti e linee telefoniche interrotte. È pesante il bilancio dell’ondata di maltempo che nella serata di ieri si è abbattuta sui Monti Dauni, nel Foggiano, causando smottamenti e danni alle infrastrutture. Nonostante gli interventi effettuati nel corso della notte, anche questa mattina permangono diverse criticità, soprattutto lungo la viabilità provinciale.

Tra le zone maggiormente colpite c’è la periferia di Anzano di Puglia, dove sulla strada provinciale 136 le abbondanti precipitazioni hanno trascinato sulla carreggiata terra, pietre e materiale detritico, rendendo difficoltoso il transito dei veicoli. Gli smottamenti hanno interessato entrambi i versanti della strada, sia quello a monte sia quello a valle, coinvolgendo anche i collegamenti in direzione di Scampitella e del territorio campano.

I mezzi della Provincia di Foggia sono intervenuti per liberare la carreggiata e ripristinare la circolazione nei tratti interessati. Le operazioni hanno permesso di rimuovere gran parte del materiale accumulato, ma in alcuni punti restano ancora depositi di fango e detriti. Agli automobilisti viene quindi richiesta particolare prudenza.

Problemi alla circolazione si registrano anche lungo la strada che collega il territorio a Monteleone di Puglia, dove le piogge hanno provocato ulteriori movimenti franosi. Una situazione che riporta l’attenzione sulla fragilità della rete stradale dei Monti Dauni, dove i collegamenti provinciali rappresentano un’infrastruttura essenziale per garantire gli spostamenti e scongiurare il rischio di isolamento dei piccoli centri.

A peggiorare il quadro sono state le forti raffiche di vento, che hanno abbattuto alberi, spezzato rami e divelto pali della pubblica illuminazione e delle telecomunicazioni. In alcune località si sono inoltre verificate interruzioni delle linee telefoniche, con ulteriori disagi per la popolazione. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nella rimozione degli elementi pericolanti e nella messa in sicurezza delle aree più esposte.

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