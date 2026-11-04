Maltempo sulle Alpi piemontesi: nevicate intense tra Cuneese e Torinese | FOTO

La neve torna a imbiancare le montagne del Piemonte. Fitte nevicate stanno interessando le Alpi Cuneesi e, a tratti, anche i settori alpini torinesi, con la quota neve compresa tra i 1000 e i 1500 metri. Le precipitazioni proseguiranno in modo intermittente fino alla mattinata di giovedì, con gli accumuli più consistenti attesi sulle Alpi Liguri, Marittime e Cozie. A determinare questa fase di instabilità è una circolazione depressionaria in quota, in approfondimento tra Francia e Spagna, che richiama correnti umide e relativamente fresche verso il Nord Italia. Una temporanea pausa è attesa nel pomeriggio di domani, quando l’allontanamento della depressione verso l’Irlanda favorirà un momentaneo aumento della pressione sul Nord-Ovest. La tregua, tuttavia, potrebbe durare poco: già venerdì, infatti, il minimo depressionario tenderà nuovamente ad allungarsi verso il Piemonte, riportando nuvolosità e precipitazioni sparse sulla regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.