Maltempo Svezia, neve eccezionale lungo la costa settentrionale: accumuli record e strade ancora sommerse | FOTO

Una nevicata prolungata, capace secondo le testimonianze locali di portare in circa un giorno e mezzo tanta neve quanta ne cade normalmente in un’intera stagione, ha trasformato il paesaggio lungo la costa settentrionale della Svezia. Le fotografie mostrano giardini e strade ricoperti da accumuli profondi, alberi appesantiti dalla neve e passaggi ridotti a stretti solchi tra i cumuli, mentre il vento ha ridistribuito il manto creando depositi irregolari.

L’area interessata si estende lungo la costa del Norrland, tra il Västerbotten e le zone più meridionali del Norrbotten. Le immagini e la testimonianza non consentono di individuare con certezza il comune, ma il contesto è coerente con le allerte diramate per la regione durante giovedì 12 e venerdì 13 novembre, quando le condizioni più critiche erano attese anche nei dintorni di Skellefteå e verso il confine settentrionale del Västerbotten.

Neve e vento hanno favorito la formazione di grandi cumuli

La quantità descritta nel racconto non corrisponde a una misurazione ufficiale riferita all’intera area, ma le immagini documentano l’entità degli accumuli in alcune località. Quando la neve cade per molte ore insieme a raffiche sostenute, il manto non si distribuisce in modo uniforme: il vento spazza alcuni tratti e concentra la neve contro abitazioni, alberi, recinzioni e altri ostacoli, formando cumuli che possono risultare molto più alti della neve caduta direttamente al suolo.

Le allerte svedesi segnalavano proprio il rischio legato alla combinazione tra nevicate abbondanti e vento, con possibili accumuli e visibilità ridotta. Per l’area di Skellefteå e le località a nord era stata emessa un’allerta rossa, successivamente revocata nella mattinata di venerdì; lungo altri tratti della costa erano in vigore allerte arancioni e gialle. Le autorità avvertivano che la neve sulle strade, la scarsa visibilità e i cumuli trasportati dal vento avrebbero potuto rendere difficili gli spostamenti e rallentare anche gli interventi dei servizi di emergenza.

Sgombero concentrato sulle strade principali

In alcune aree residenziali la pulizia delle strade secondarie può subire ritardi durante le fasi più intense, perché i mezzi vengono concentrati sui collegamenti principali, sui tratti più trafficati e sulle vie necessarie ai servizi essenziali. Una testimonianza proveniente dalla zona racconta che la strada davanti a casa non era stata spalata dalla notte precedente e che il collegamento con la viabilità principale restava possibile soltanto con una motoslitta o con gli sci.

La gestione degli interventi segue le priorità indicate dalle autorità. Trafikverket aveva comunicato che lo sgombero della neve e il trattamento antighiaccio sarebbero stati concentrati sulle strade con più traffico e sui collegamenti considerati critici, invitando al tempo stesso gli automobilisti a evitare gli spostamenti non necessari nelle aree interessate dall’allerta rossa.

Una nevicata intensa, affrontata con preparazione

La situazione descritta non era accompagnata, nella testimonianza, da un’emergenza domestica: erano disponibili un generatore di riserva e un fornello a gas, utili in caso di interruzioni elettriche, e la strada principale si trovava a breve distanza. La serata, secondo il racconto, sarebbe proseguita in casa con una cena e un programma televisivo, mentre fuori la neve continuava a cadere.

È un dettaglio che restituisce una dimensione quotidiana dell’episodio: in una regione abituata agli inverni rigidi, la preparazione e la conoscenza del territorio possono aiutare ad affrontare anche nevicate importanti, pur senza cancellare i disagi legati a strade bloccate, trasporti rallentati o possibili interruzioni dei servizi. Le autorità avevano infatti segnalato il rischio di ritardi o cancellazioni nel trasporto pubblico e di problemi alla rete elettrica e telefonica nelle aree servite da linee aeree.

L’episodio ha interessato un’ampia fascia della costa settentrionale svedese, ma l’intensità degli accumuli è variata da una località all’altra. Le immagini documentano condizioni particolarmente severe in singole zone, mentre le allerte descrivono il quadro regionale e i rischi previsti durante il passaggio della perturbazione. Entro la serata di sabato 14 novembre, secondo l’aggiornamento di Krisinformation, non risultano più allerte per neve in atto; sul territorio, tuttavia, la neve accumulata continua a rendere necessario lo sgombero delle strade e a condizionare gli spostamenti.