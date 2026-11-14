Maltempo Toscana: 200 criticità ancora aperte, 151 persone isolate e 27 evacuate

Sono ancora 200 le criticità aperte in Toscana a causa dell’ondata di maltempo che negli ultimi giorni si è abbattuta sul territorio regionale. È il bilancio aggiornato alle ore 19 di venerdì 13 novembre, secondo i dati diffusi dalla struttura di coordinamento dell’emergenza della Protezione Civile regionale. Dall’inizio dell’evento sono state registrate complessivamente 373 segnalazioni. La situazione più delicata riguarda la popolazione: 85 persone sono state evacuate in via preventiva nelle province di Pisa e Lucca, mentre 27 risultano effettivamente evacuate. Sono inoltre 151 le persone isolate nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Pistoia e Arezzo. Una persona è attualmente accolta in una struttura pubblica. Per quanto riguarda le criticità ancora da risolvere, il numero più alto si registra in provincia di Massa-Carrara, con 69 segnalazioni, seguita da Lucca con 68, Pistoia con 44 e Arezzo con 15. Due le situazioni ancora aperte rispettivamente nelle province di Pisa e Prato.

Gli effetti più gravi sul territorio

Numerosi gli interventi necessari sul territorio. In provincia di Lucca, a Bagni di Lucca, una frana ha provocato una fuga di gas nella zona di Ponte a Serraglio, mentre Fornoli risulta allagata. La strada statale 12 è chiusa, con le località di Fornoli e Ponte a Serraglio isolate rispetto al collegamento con Lucca. In Garfagnana e Media Valle si segnalano inoltre l’esondazione del torrente Acqua Bianca a Piazza al Serchio, erosioni delle sponde del Serchio a Castelnuovo e Gallicano e una frana a Coreglia Antelminelli.

Criticità anche sulla costa versiliese. A Pietrasanta si registrano allagamenti di strade e cantine in diverse vie cittadine, con problemi alla rete fognaria. Nel Pisano, a Vecchiano e San Giuliano Terme, sono state disposte ordinanze di sgombero delle aree golenali del fiume Serchio. A San Giuliano Terme l’evacuazione ha interessato 26 persone. Preoccupante anche il quadro nell’Aretino. A Sansepolcro il crollo di una sponda del torrente Afra ha isolato la frazione Montagna, dove risultano 20 persone isolate. Tre persone fragili sono state evacuate. A Pieve Santo Stefano si segnalano smottamenti legati all’esondazione del torrente Tignana, nella località La Micia, e il cedimento di una scarpata lungo la strada comunale di Cirignone.

Nel Pistoiese, una frana in via Calabbiana ha lasciato alcune famiglie isolate, mentre a Pescia una strada è stata chiusa a causa del cedimento di una scarpata. Problemi anche tra Massa e la Lunigiana. A Caniparola è in funzione una pompa per fronteggiare le conseguenze del crollo di una difesa spondale. A Tresana si registra un’erosione del torrente Osca, in prossimità del chilometro 88 dell’autostrada della Cisa, mentre a Fivizzano una strada risulta interrotta. Ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria. La tratta Marradi-Faenza resterà chiusa fino alle 11 del 14 novembre, mentre i tecnici sono al lavoro sulla linea Aulla-Piazza al Serchio per verificare e affrontare le conseguenze del maltempo.

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