Maltempo Toscana, 600mm pioggia in 4 giorni tra le province di Massa-Carrara e Lucca: “quantità che cade in 4-6 mesi”

Tra il 10 e il 13 novembre, sul territorio del comprensorio del Consorzio di bonifica Toscana Nord, che copre le province di Massa-Carrara e Lucca, sono caduti in diverse aree e soprattutto nelle zone montane oltre 600mm di pioggia. “Una quantità d’acqua che normalmente si registra nell’arco di un periodo compreso tra quattro e sei mesi e che testimonia l’eccezionalità dell’evento meteorologico che ha interessato l’intera Toscana nordoccidentale“. Lo precisa lo stesso Consorzio. Si è trattato, si spiega, di “quattro giorni caratterizzati da allerta elevate, fino al livello rosso, con corsi d’acqua in piena, livelli idrometrici oltre le soglie di guardia e situazioni di criticità diffuse su tutto il territorio. Una pressione straordinaria sul sistema idraulico, che ha richiesto il costante presidio dei corsi d’acqua e la piena operatività della struttura consortile”.

“Ci siamo trovati – afferma il Presidente del Consorzio Dino Sodini – di fronte a un evento straordinario per intensità e durata delle precipitazioni. In appena quattro giorni, in alcune aree del comprensorio, è caduta la pioggia che normalmente si registra nell’arco di diversi mesi. Sono dati che confermano come il territorio debba confrontarsi sempre più frequentemente con fenomeni meteorologici estremi e impongono una riflessione seria sugli effetti dei cambiamenti climatici e sulla necessità di continuare a investire nella manutenzione del territorio, nella prevenzione e nella capacità di risposta alle emergenze”.

Monitoraggio e interventi del Consorzio di bonifica

Durante tutta l’emergenza, il Consorzio, “ha garantito il monitoraggio continuo dei corsi d’acqua e il funzionamento degli impianti idrovori presenti sul comprensorio. Gran parte delle idrovore è stata attivata e telecontrollata per favorire il corretto smaltimento delle acque nei momenti più critici. Parallelamente sono stati attivati numerosi interventi di somma urgenza”. “È importante sottolineare che i corsi d’acqua erano stati interessati dalla regolare attività di manutenzione programmata. Quello che abbiamo trovato durante l’emergenza, e che continuiamo a rimuovere in alcuni punti, è materiale trasportato dalla straordinarietà dell’evento: alberi, ramaglie, detriti e sedimenti arrivati dai versanti o trascinati dalle piene“, aggiunge Sodini.

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