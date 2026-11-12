Maltempo Toscana, al via un nuovo peggioramento delle precipitazioni: “in Garfagnana caduti oltre 350mm”

Il maltempo continua a tenere la Toscana stretta in una morsa dopo le piogge torrenziali degli ultimi due giorni. Dalla tarda mattinata di oggi, infatti, è previsto un “nuovo peggioramento delle precipitazioni a partire dalle zone di nord-ovest in spostamento alle aree interne, province di Massa-Carrara, Lucca, parte di Pistoia, Prato fino al Casentino. Nelle ultime 36 ore caduti oltre 350mm di pioggia a Minucciano in Garfagnana”, si legge nell’ultimo aggiornamento sul maltempo del Presidente della Regione, Eugenio Giani. Facendo poi il punto sulla situazione dei fiumi, Giani aggiunge: “transitata ondata del colmo di piena del Serchio lungo l’asta; Versilia a Seravezza al primo livello e Baccatoio a Pietrasanta al primo livello”.

220mm di pioggia sono caduti al Melo, nel comune di Abetone Cutigliano (Pistoia), sulla Montagna Pistoiese. La Regione comunica che sono attivi con il Consorzio di bonifica 7 impianti idrovori in provincia di Massa Carrara, 9 nella zona nord della Versilia e 6 nella zona di centro sud. A Lucca per il momento è attiva l’idrovora del Lobaco.

Ripercussioni anche per quanto riguarda i trasporti. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Piazza al Serchio (Lucca) e Aulla (Massa-Carrara) per condizioni meteo critiche.

Possibili rovesci intensi e temporali nel Fiorentino

Nel corso della notte, le precipitazioni hanno interessato anche il territorio metropolitano di Firenze, con fenomeni generalmente deboli e discontinui nella prima parte della notte e una successiva ripresa delle piogge nelle prime ore del mattino. Le precipitazioni più significative hanno interessato soprattutto i settori appenninici e del Mugello, mentre sul territorio fiorentino gli accumuli sono risultati più contenuti. È quanto comunica sui la Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, informando che “per le prossime ore sono previste nuove precipitazioni, inizialmente sparse e successivamente più diffuse, con possibilità di rovesci anche intensi e temporali“ e che “nelle ultime ore i livelli dei corsi d’acqua nelle aree interessate dalle precipitazioni hanno mostrato una generale stabilizzazione”.

Scattata l’allerta meteo rossa

Dalle ore 10 di oggi e fino alla mezzanotte è attiva l’allerta meteo rossa in Toscana: interessate le province di Massa-Carrara, Lucca, e parte delle province di Pistoia e Prato con la zona Valle del Reno. Allerta arancione per rischio idraulico reticolo principale e rischio idrogeologico sulla Toscana nordoccidentale, allerta gialla per temporali forti su tutta la Toscana. La raccomandazione a tutti i cittadini è di prestare la massima attenzione e prudenza.

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