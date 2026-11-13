Maltempo Toscana, albero cade nel giardino di un asilo a Fucecchio

Dopo le forti piogge degli ultimi giorni e a seguito delle raffiche di vento che hanno interessato il territorio questa mattina, un pino situato nel giardino della scuola dell’infanzia Il Girotondo è caduto in via Martiri del Padule, a Fucecchio (Firenze), finendo su un’autovettura parcheggiata poco distante. Sul posto – spiega una nota – sono intervenuti la Polizia locale, i Vigili del Fuoco e una ditta specializzata, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla rimozione dell’alberatura. Presenti anche il vicesindaco Fabio Gargani e l’assessore alle manutenzioni, Sabrina Mazzei.

Il sindaco Emma Donnini è stata subito avvertita dalla dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo e, a seguito dell’accaduto, l’Amministrazione comunale ha immediatamente convocato una riunione con i propri tecnici e i referenti della ditta incaricata della manutenzione del verde pubblico. Dalle prime verifiche è emerso che l’albero non presentava segni evidenti di cedimento o condizioni di pericolo e che la caduta sarebbe riconducibile alla concomitanza di piogge persistenti e forti raffiche di vento.

Disposte ulteriori verifiche

Il Comune ha comunque disposto un’ulteriore verifica delle alberature presenti sul territorio comunale, a partire da quelle situate all’interno dei perimetri scolastici. “La sicurezza dei cittadini, e in particolare dei bambini e delle comunità scolastiche, è una priorità – sottolinea Donnini -. Per questo, pur in presenza di un albero che non aveva manifestato segnali di criticità, abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente i controlli sulle alberature pubbliche, che comunque vengono realizzati ciclicamente. È inoltre nostra intenzione avviare progressivamente una sostituzione delle specie arboree, come i pini, che risultano meno adatte alle mutate condizioni climatiche, privilegiando essenze più compatibili con il contesto attuale e meno esposte a rischi legati agli eventi meteorologici”.

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