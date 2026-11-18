I Vigili del Fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti, intorno alle 12, in località Pratantico, lungo la Strada regionale 69, per la rimozione di una grossa pianta caduta sulla sede stradale a causa del maltempo. La pianta aveva completamente ostruito la carreggiata, impedendo il transito dei veicoli. La squadra intervenuta, con il supporto dell’autogru, ha provveduto al taglio e alla rimozione dell’albero, consentendo il ripristino delle normali condizioni di viabilità. Nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta.

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