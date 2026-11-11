Maltempo Toscana, allagamenti a Carrara: preoccupa il Parmignola, “salite ai piani alti”

Piogge incessanti continuano a colpire l’alta Toscana, con quantitativi che nelle ultime 24 ore sfiorano i 200mm di pioggia. La situazione più delicata si registra tra Carrara, Massa e la Lunigiana, dove le precipitazioni intense e persistenti stanno provocando allagamenti e un rapido aumento dei livelli dei corsi d’acqua. Segnaliamo 181mm di pioggia a Orto di Donna, 134mm a Vagli di Sotto, 118mm a Careggine, 111mm a Torano, 109mm a Fornovolasco, 108mm a Canevara, 104mm a Minucciano, 98mm a Campocecina, solo per citare i dati pluviometrici più elevati finora. Si tratta di quantitativi importanti, caduti in poco tempo e su suoli già saturi dopo le piogge intense della giornata di ieri.

Il torrente Carrione, in rapido innalzamento, è tra i corsi d’acqua da monitorare con più attenzione. Il torrente ha superato il secondo livello di guardia (il più alto) a Pesa Miseglia – Carrara. Incremento idrometrico anche del Frigido, Aulella e Magra. A Carrara, le piogge hanno già causato allagamenti. “Una importante perturbazione sta attraversando il nostro territorio. Raccomandiamo a tutti di evitare ogni spostamento non necessario. Al momento a preoccupare maggiormente è la situazione del Parmignola, chi può salga ai piani alti, per tutti gli altri è aperta Carrarafiere (ingresso via Maestri del marmo) Per segnalazioni 0585641735”, segnala sui social il Comune di Carrara.

Idrovore in azione sulla costa di Massa-Carrara

Impianti idrovori del Consorzio di Bonifica in funzione sulla costa Apuana, dove nelle ultime 24 ore sono caduti circa 100 millimetri di pioggia. Il personale del Consorzio è stato inviato a presidio dei corsi d’acqua per intervenire tempestivamente se necessario. Massima attenzione – riporta il Presidente Eugenio Giani sui social – anche in Versilia, a Viareggio e in Lunigiana. Questa la situazione dei corsi d’acqua attuale: il torrente Ricortola è al secondo livello a Massa, il Carrione è al secondo livello a Carrara ed Avenza, il Frigido è al primo livello a Massa.

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