Maltempo Toscana, allagamenti e alberi caduti: emergenza tra Lucca, Camaiore e Forte dei Marmi, interventi per i Vigili del Fuoco

Il maltempo continua a colpire duramente la Toscana, con numerose criticità in provincia di Lucca, dove le intense perturbazioni delle ultime ore hanno provocato frane, smottamenti, allagamenti e cadute di alberi su abitazioni e strade. La situazione più delicata si registra a Bagni di Lucca, dove una frana ha interessato la Strada Statale 12, mentre nel centro abitato si sono verificate colate di fango e detriti che hanno invaso la viabilità, coinvolgendo parzialmente anche alcuni locali interrati e situati al piano strada. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lucca sono impegnati dalla giornata di ieri in una serie di interventi di soccorso tecnico urgente per fronteggiare le conseguenze delle perturbazioni. Le operazioni sono proseguite anche durante la notte e continuano con l’impiego di più squadre nelle aree maggiormente interessate dai fenomeni.

Maltempo a Bagni di Lucca, frana sulla SS12 e colate di fango nel centro abitato

È Bagni di Lucca il comune nel quale si concentra attualmente la maggiore criticità legata all’ondata di maltempo che sta interessando il territorio provinciale. Una frana ha interessato la SS12, determinando una situazione di particolare difficoltà lungo l’arteria stradale. Le conseguenze delle intense perturbazioni si sono manifestate anche nel centro del paese, dove sono stati segnalati smottamenti e colate di fango e detriti che hanno interessato la viabilità. Il materiale ha raggiunto parzialmente anche alcuni locali interrati e ambienti situati al piano strada, rendendo necessari interventi di soccorso tecnico e messa in sicurezza. Sul posto operano diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nella gestione delle criticità. Il personale è presente anche presso il Centro Operativo Comunale (COC), dove partecipa alle attività di coordinamento e fornisce supporto alla struttura comunale per il superamento dell’emergenza.

Maltempo in provincia di Lucca, alberi caduti sulle abitazioni e sulle strade

Le difficoltà non riguardano soltanto Bagni di Lucca. Le perturbazioni hanno infatti determinato una serie di situazioni di emergenza in diverse località della provincia, richiedendo un impegno continuativo delle squadre di soccorso. Nel corso della notte, i Vigili del Fuoco sono intervenuti principalmente per cadute di alberi su abitazioni e sedi stradali, oltre che per allagamenti e smottamenti. La caduta degli alberi ha rappresentato una delle principali cause delle richieste di intervento, rendendo necessarie operazioni di messa in sicurezza nelle aree interessate. L’attività di soccorso tecnico urgente, avviata nella giornata di ieri, è proseguita durante le ore notturne per rispondere alle diverse segnalazioni provenienti dal territorio provinciale.

Camaiore, Forte dei Marmi, Borgo a Mozzano e Gallicano: 11 interventi completati

Dalle ore 8 di questa mattina, le squadre dei Vigili del Fuoco hanno portato a termine 11 interventi nei comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Borgo a Mozzano e Gallicano. Le operazioni hanno riguardato le criticità determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, nell’ambito di un’attività di soccorso che continua a interessare più zone della provincia di Lucca. Il quadro operativo rimane impegnativo. Risultano infatti ancora circa 8 richieste di intervento in coda, mentre la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco continua a ricevere nuove segnalazioni.

Vigili del Fuoco al lavoro, nessuna persona direttamente coinvolta

L’attività del Comando dei Vigili del Fuoco di Lucca prosegue attraverso un’azione coordinata che comprende sia gli interventi diretti nelle località colpite sia il supporto alle strutture impegnate nella gestione dell’emergenza. Nonostante le numerose criticità registrate sul territorio, al momento non risultano persone direttamente coinvolte negli eventi legati al maltempo. Le squadre dei Vigili del Fuoco continuano a operare per completare gli interventi ancora in attesa, rispondere alle nuove richieste di soccorso e procedere alla messa in sicurezza delle aree interessate da frane, allagamenti e cadute di alberi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.