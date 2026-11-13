Maltempo Toscana, allagamenti e frane nella notte nell’Aretino: isolata frazione di Sansepolcro | FOTO

La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Toscana nelle ultime ore ha colpito duramente anche la provincia di Arezzo e in particolare la Valtiberina. La zona ha vissuto una notte di piogge intense, allagamenti e frane. Sono circa 70 le richieste di intervento gestite dai Vigili del Fuoco nel corso della nottata. Numerose le criticità ancora in corso, con il supporto del personale della Provincia e della Protezione Civile. La situazione più difficile si registra a Sansepolcro, dove due strade sono state chiuse al traffico. Una frana ha interrotto la viabilità verso la frazione Montagna, rimasta isolata. Tra gli abitanti isolati, le persone più fragili dovranno essere evacuate. Sono in corso le operazioni congiunte tra Vigili del Fuoco, centrale 118 e sistema di Protezione Civile del comune di Sansepolcro.

Chiusura anche per la via Tiberina Nord, all’altezza dello svincolo per La Sgoluppa, a causa di smottamenti che hanno compromesso la sicurezza della carreggiata. Disagi inoltre lungo la E45, dove nella galleria Madonnuccia nord si sono verificati accumuli d’acqua sulla sede stradale. Segnalati poi alberi e rami caduti, strade allagate e scantinati invasi dall’acqua, con interventi dei soccorritori mediante idrovore.

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