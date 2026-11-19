La perturbazione atlantica che sta attraversando l’Italia da ovest verso est ha colpito anche la Toscana nella prima parte della giornata, portando forti piogge e forti raffiche di vento. Anche quest’oggi, il settore nordoccidentale della regione è stato il più colpito dalle precipitazioni, come successo la scorsa settimana. I dati pluviometrici delle ultime 24 ore indicano che sono caduti: 106mm di pioggia a San Martino in Freddana, 91mm a Orto di Donna, 88mm a Palagnana, 82mm a Vagli di Sotto, 76mm a Parana, 75mm a Fornovolasco, 73mm a Vallelunga, 71mm a Convalle, 68mm a Chifenti, 66mm a Melo, 65mm a Novegigola, Borgo a Mozzano, Casotti di Cutigliano, 64mm a Fabbriche di Vallico, 63mm a Careggine, Acquerino, 61mm a Prunetta, Bosco di Rossano, 60mm a Boscolungo, per citare i dati più rilevanti. Le ultime piogge, unite a quelle dei giorni scorsi, hanno fatto innalzare i livelli dei corsi d’acqua. A corredo dell’articolo, le immagini del fiume Bisenzio a Prato.

Le raffiche di vento, inoltre, hanno superato i 100km/h sull’Appennino toscano, ma anche sulle coste e sull’Arcipelago. Tra i dati più importanti segnaliamo: 119km/h alla Foce a Giovo, 116km/h a Gorgona, 111km/h a Pizzorne, 109km/h a Capraia, Argentario, 105km/h a Castelnuovo Val di Cecina, Campocecina, 101km/h a Monte Romecchio, 100km/h al Giglio.

Maltempo Toscana, il fiume Bisenzio a Prato

Maltempo Toscana, ancora isolata la frazione di Pomezzana

Intanto resta isolata Pomezzana, frazione di Sant’Anna di Stazzema (Lucca), dopo il maltempo dei giorni scorsi. “La frazione di Pomezzana è ancora isolata e siamo quasi alle 48 ore. Le tonnellate di fango stanno continuando a scendere sulla strada complicando le operazioni di rimozione e l’apertura del varco di emergenza. Mentre è stata chiusa con ordinanza anche la via comunale per Farnocchia prima del bivio“, ha annunciato il sindaco di Sant’Anna di Stazzema, Maurizio Verona, in un video pubblicato sulla pagina Facebook del comune lucchese. Verona ha chiesto un aiuto alla Regione Toscana con il Genio Civile e la Protezione Civile. “Se andrà avanti così sarà necessario garantire viveri ai circa 300 residenti di Pomezzana e Farnocchia – ha aggiunto Verona – Si sta attivando anche un punto di pronto intervento sul posto con la centrale del 118. Mentre il Soccorso Alpino stazione di Querceta è già attiva, operativi nella sala Coc, e pronti ad intervenire sul posto per eventuali emergenza e necessità”.

Il Comune di Bagni di Lucca, tra i più colpiti dal maltempo della scorsa settimana, attraverso la propria Facebook informa la cittadinanza che, al momento, la strada di Lugliano è aperta al traffico con senso unico alternato. Sono attualmente in corso le valutazioni tecniche sulla situazione, al fine di verificare le condizioni di sicurezza e l’eventuale necessità di ulteriori provvedimenti. Il comune lucchese invita altresì gli automobilisti a transitare con la massima prudenza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.