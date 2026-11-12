Maltempo Toscana: apprensione per il Serchio a Lucca e per il Frigido a Massa, riunito il CCS a Prato | VIDEO

L’onda di piena del fiume Serchio sta tenendo in apprensione l’intera vallata in provincia di Lucca. Al passaggio dal Ponte del Diavolo, a Borgo a Mozzano, il livello del corso d’acqua nella notte ha fatto registrare una portata massima di 1.180 metri cubi al secondo, restando tuttavia contenuto all’interno dell’alveo. Nonostante il deflusso regolare verso la foce, la forza della corrente e le piogge abbondanti delle ultime ore lasciano pesanti criticità sul fronte della viabilità e del dissesto idrogeologico. Resta infatti chiuso al traffico in via precauzionale il ponte di collegamento tra Mologno e Gallicano, a causa di un importante fenomeno di erosione della sponda registrato sul versante di Mologno. Problemi anche sulla rete stradale secondaria. È stata interdetta alla circolazione la strada provinciale di Loppia, interessata da uno smottamento. Permane intanto lo stato di massima attenzione su tutto il territorio della Valle del Serchio e della Garfagnana. La Protezione Civile e i tecnici comunali mantengono attivo il monitoraggio costante dei versanti, fortemente appesantiti dalle precipitazioni, per prevenire il rischio di nuovi movimenti franosi.

Sindaco di Massa: “temiamo l’esondazione del fiume Frigido con innalzamento del mare e venti”

“Sappiamo che nel pomeriggio ci sarà un innalzamento del livello del mare e probabilmente anche dei venti”, “tutti questi fattori messi insieme” con le intense precipitazioni attese, “ci preoccupano“, perché “potrebbero comportare esondazioni a Marina di Massa“, ha detto il sindaco di Massa, Francesco Persiani, in previsione del maltempo sulla provincia apuana che è una delle quattro toscane in allerta rossa. Persiani ha ricordato i lavori in emergenza fatti per potenziare gli argini del fiume Frigido, che, per le condizioni descritte, potrebbe non sfociare agevolmente in mare. Nella sede della Protezione Civile comunale sono state approntate le mappe che indicano le possibili zone di Marina di Massa a rischio di alluvione.

Maltempo: il prefetto di Prato ha riunito il Centro coordinamento soccorsi

Il prefetto di Prato Michela La Iacona ha riunito il Centro di coordinamento soccorsi vista l’allerta meteo che sta interessando il territorio e in una nota è stato fatto il punto sull’evoluzione della situazione meteorologica e sulle possibili criticità per il territorio provinciale dove è stata disposta l’allerta con codice arancione per la zona del Bisenzio e dell’Ombrone Pistoiese e allerta con codice rosso, dalle ore 10 alla prossima mezzanotte per la zona R1 (Reno), comprendente alcune porzioni dei comuni di Vernio e Cantagallo. Le attività di monitoraggio del territorio, in sinergia con i Centri operativi comunali e il Centro operativo intercomunale dell’Unione dei Comuni della Val Bisenzio, “sono costanti, con particolare attenzione all’evoluzione dei livelli dei corsi d’acqua, alle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico e idraulico e alle possibili ripercussioni sulla viabilità“. La prefettura “raccomanda alla popolazione di limitare gli spostamenti ai casi di stretta necessità“.

Sindaco di Montemurlo: “limitare gli spostamenti”

Pioggia intensa, ma nessuna criticità a Prato: è quanto emerge dal sistema di Protezione Civile. In città il codice è arancione per tutta la giornata per rischio idraulico del reticolo principale, in Alta Val di Bisenzio c’era una previsione di codice rosso. A Vaiano, si spiega dal Comune, gli operai e i tecnici, le ditte incaricate e i volontari di Protezione Civile “sono attivi sul territorio per le attività di monitoraggio, di stasatura pozzetti, pulizia caditoie e riprofilatura cunette“. A Montemurlo, il sindaco Simone Calamai raccomanda di “limitare gli spostamenti non strettamente necessari”: la fase più intensa della perturbazione è attesa tra le 12 e le 18 di oggi “con una significativa intensificazione delle precipitazioni e dei relativi accumuli“. Il sistema di Protezione Civile regionale conferma “nelle prossime ore, il transito del sistema frontale, e fino alle ore 18 intensificazione delle precipitazioni sul nord-ovest e sulle zone settentrionali”. Successivamente sono attese “piogge più sparse ed intermittenti sul nord-ovest, mentre le precipitazioni più abbondanti dovrebbero interessare maggiormente l’Appennino fiorentino e le province di Siena e Arezzo“. Sulla costa centro-meridionale fenomeni meno rilevanti.

Impegnate anche stazioni del Soccorso Alpino

Le stazioni della delegazione apuana del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano sono impegnate a supporto della Protezione Civile per l’emergenza maltempo che sta colpendo la Toscana nordoccidentale. La stazione di Querceta è operativa da martedì con una squadra a disposizione del Centro operativo Comunale di Pietrasanta. I tecnici stanno monitorando la situazione nella zona collinare e montana del comune, sia da terra che con il drone del servizio regionale. È stata data disponibilità a garantire supporto sanitario a una famiglia rimasta isolata e a intervenire in altre situazioni simili che dovessero presentarsi. La stazione di Massa intorno alle 21 di ieri è stata attivata dal Centro operativo comunale dopo che una frana ha bloccato l’accesso ai paesi di Caglieglia, Casette, Forno, Guadine, Casania, Gronda, Redicesi e Resceto. Arrivati sul posto, i tecnici sono riusciti a riaccompagnare in sicurezza alcune famiglie alle loro abitazioni. Intorno alle 22, però, la pioggia incessante ha aggravato la situazione e le autorità hanno dovuto chiudere la strada. I tecnici sono rimasti in zona fino a tarda notte. La stazione di Lucca è a disposizione dell’Unione dei Comuni della Garfagnana e della Media Valle del Serchio. Al momento non sono arrivate richieste di attivazione. La stazione di Carrara e Lunigiana è stata chiamata con funzioni di protezione civile. I tecnici si alternano in turni per tenere aperto il punto di raccolta della popolazione in caso di necessità.

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