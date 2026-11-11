Maltempo Toscana: automobilista intrappolato in un sottopasso allagato a Carrara, decine di interventi dei Vigili del Fuoco

Un automobilista è rimasto bloccato all’interno della propria vettura in un sottopasso allagato a Carrara. L’intervento di soccorso è scattato intorno alle ore 19.15 di oggi, in via Marchetti, dove sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Massa-Carrara, dalla sede centrale. La persona è stata recuperata dai soccorritori e successivamente trasportata all’ospedale di Massa. L’episodio si inserisce nel quadro delle criticità provocate dalla perturbazione che sta interessando il territorio provinciale di Massa-Carrara.

Dall’inizio del maltempo, il comando dei Vigili del Fuoco ha effettuato complessivamente 24 interventi per allagamenti diffusi, alberi caduti su autovetture e sulla sede stradale e diversi smottamenti. L’emergenza è tuttora in corso e continuano ad arrivare alla Sala operativa nuove richieste di intervento. A supporto delle squadre impegnate sul territorio è operativa anche una squadra del comando dei Vigili del Fuoco di Lucca. Proseguono le operazioni di soccorso e gli interventi per fronteggiare le conseguenze delle precipitazioni.

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