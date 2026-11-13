Maltempo Toscana, bloccato in auto nell’acqua a Massa: salvato dai Vigili del Fuoco

Proseguono gli interventi di soccorso in favore della popolazione di varie zone della Toscana dopo il pesante maltempo degli ultimi giorni, che ha provocato esondazioni, allagamenti e frane in molte località. Intorno alle ore 12.45 di oggi, venerdì 13 novembre, i Vigili del Fuoco di Massa-Carrara sono intervenuti per trarre in salvo una persona dal proprio veicolo rimasto bloccato a causa dell’acqua, in corrispondenza del sottopasso di via Oliveti a Massa. La persona non presentava particolari criticità di salute. Il veicolo – viene reso noto – sarà spostato da apposito carroattrezzi. I Vigili del Fuoco colgono l’occasione per raccomandare i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica di accesso dei sottopassi per non incorrere in situazioni di pericolo.

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