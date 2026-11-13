Maltempo Toscana, cede il pendio a Ponte a Serraglio: spaventosa colata di fango e detriti, strade invase | VIDEO

Gli effetti del violento maltempo che si è abbattuto sulla Toscana nel corso degli ultimi giorni si fanno sentire anche in assenza di piogge. Alcune frane, infatti, hanno coinvolto l’abitato di Ponte a Serraglio, comune di Bagni di Lucca, causando disagi in diverse zone del comune. I pendii sono ormai indeboliti dalla saturazione a seguito delle piogge molto abbondanti degli ultimi giorni, quindi possono cedere in frane, smottamenti e colate di fango. Spaventose le immagini della colata di fango e detriti che scende dal pendio con velocità elevata, trascinando via con sé tutto ciò che incontra, davanti alle auto dei soccorritori. Acqua, fango e detriti sono segnalati nelle strade di diverse zone di Bagni di Lucca, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo. Intervento in corso del sistema regionale di Protezione Civile. Si registrano intense precipitazioni nel nord della Toscana con oltre 70mm di pioggia caduti nelle ultime 5 ore in Garfagnana.

Maltempo Toscana, Ponte a Serraglio invasa da acqua, fango e detriti

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