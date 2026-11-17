Sulla statale 12 dell’Abetone e del Brennero “sono in corso gli interventi di messa in sicurezza per la riapertura del tratto chiuso al confine tra i comuni di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca in seguito alla colata di fango e detriti che ha invaso la carreggiata venerdì scorso”. La strada “è stata liberata, ma ulteriori piogge potrebbero causare nuove colate e smottamenti. Pertanto, il tratto resta provvisoriamente chiuso al traffico. Il completamento degli interventi di messa in sicurezza, necessari per la riapertura, è condizionato dall’evolversi delle condizioni meteo. Al momento la previsione di riapertura è per venerdì prossimo, 20 novembre“. Lo spiega in una nota Anas impegnata nei lavori sulla SS12 dopo il forte maltempo dei giorni scorsi in Toscana. Auto e traffico leggero sono deviati sulla viabilità secondaria, i mezzi pesanti devono utilizzare l’autostrada e la SS 66.

Una tragedia evitata

Quando si è verificata la colata di fango e detriti, la strada – spiega Anas – “era già stata chiusa dal personale Anas, appositamente intervenuto sul posto insieme ai Carabinieri. In particolare, il sorvegliante Anas, accortosi che il movimento franoso era ancora in atto, aveva già sbarrato una corsia con l’auto di servizio e fermato il flusso di traffico nell’altra direzione, scongiurando così il coinvolgimento di persone. Tra i veicoli fermati anche un autobus che stava per transitare pochi secondi prima della frana”. Quest’ultima “si è originata in una quota più alta del versante, a circa 200 metri dalla strada, causando l’instabilità della parete di monte”.

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