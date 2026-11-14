Maltempo Toscana, crolla parte del tetto di una chiesa a Lucca: Vigili del Fuoco salvano un’opera d’arte

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, sabato 14 novembre, a Brancoli, nel territorio comunale di Lucca, dove il crollo di una porzione del tetto della chiesetta di Sant’Andrea ha reso necessario il recupero urgente di un’opera d’arte custodita all’interno dell’edificio religioso. Il cedimento della copertura aveva infatti lasciato il bene artistico esposto alle intemperie e al rischio di possibili furti, rendendo indispensabile un intervento tempestivo per evitarne il danneggiamento o l’eventuale trafugamento.

Lucca, Vigili del Fuoco in azione per salvare l’opera d’arte

L’allarme è scattato nel pomeriggio, intorno alle ore 15, quando una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Lucca è intervenuta nella località di Brancoli per mettere in sicurezza il prezioso bene custodito nella chiesetta. I soccorritori hanno provveduto al recupero dell’opera d’arte e alla sua successiva messa in sicurezza, scongiurando così ulteriori pericoli legati all’esposizione agli agenti atmosferici e alla vulnerabilità dell’edificio dopo il cedimento di parte del tetto. Alle operazioni hanno preso parte anche un architetto e un restauratore incaricati dalla Curia, presenti sul posto per seguire le delicate attività di recupero del bene artistico. L’intervento ha consentito di mettere al riparo l’opera d’arte, preservandola dai possibili danni conseguenti al crollo della copertura della chiesetta di Sant’Andrea.

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