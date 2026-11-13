Maltempo Toscana, divieto uso acqua del rubinetto in una frazione di Massa

Divieto di utilizzare per scopi alimentari l’acqua dell’acquedotto che serve l’abitato di Forno, nel comune di Massa (Massa-Carrara). Lo prevede un’ordinanza urgente del sindaco Francesco Persiani, emessa su richiesta del gestore idrico Gaia Spa, alla luce di una nota odierna dell’Asl Toscana nord-ovest, in seguito alla forte ondata di maltempo che ha colpito il settore nordoccidentale della regione. Gaia provvederà a predisporre autobotti per la distribuzione di acqua potabile che verranno posizionate in località Forno – zona Filanda e nella zona di Casa Socialista. L’ordinanza dispone inoltre che il gestore idrico provveda, con urgenza, all’effettuazione degli interventi necessari al ripristino dei parametri di legge e delle relative analisi di verifica.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.