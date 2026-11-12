Maltempo Toscana: esonda il Brana a Badia a Pacciana, aperte le casse d’espansione sull’Ombrone Pistoiese | VIDEO

Situazione critica per quanto riguarda i corsi d’acqua in Toscana, con diversi fiumi che sono in piena nel settore nordoccidentale della regione. Nel Pistoiese, si registra l’esondazione del Brana a Badia a Pacciana, con le strade della località invase dall’acqua. Sempre nel Pistoiese, preoccupano anche i livelli dell’Ombrone Pistoiese, che ha superato il 2° livello di guardia. A questo proposito, con il fine di alleggerire il colmo di piena, il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, comunica l’attivazione del sistema di casse d’espansione di Ponte alle Vanne sull’Ombrone Pistoiese.
Gli ultimi aggiornamenti delle autorità regionali sulla situazione fiumi indicano:
- Ombrone pistoiese al secondo livello a Pontelungo, secondo livello a Ponte alle Vanne, primo livello a Poggio a Caiano
- Brana al secondo livello ad Agliana
- Lima al primo livello a Casotti di Cutigliano, a Bagni di Lucca e a Borgo a Mozzano
- Reno al secondo livello a Pracchia
- Pescia di Collodi al secondo livello a Montecarlo
- Versilia al primo livello a Seravezza
- Baccatoio al primo livello a Pietrasanta
- Freddana al primo livello a Lucca – Mutigliano
- Serchio al primo livello a Coreglia Antelminelli, Lucca – Monte S.Quirico, San Giuliano Terme, Vecchiano
- Bisenzio al primo livello a Gamberame
- Arno all’interno dei livelli di riferimento
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