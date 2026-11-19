Traffico commerciale a rilento nel porto di Livorno a causa delle condizioni meteo marine. Il libeccio soffia dalla scorsa notte, con alcune raffiche che hanno raggiunto il picco di 50 nodi, come segnalano dall’Avvisatore Marittimo del porto. Soprattutto i 4-5 metri di onda fuori dalle dighe impedisce ai piloti di salire a bordo delle navi in entrata e uscita. Il traffico marittimo, a parte i grandi traghetti per le isole, risulta dunque molto ridotto.
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