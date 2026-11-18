“Abbiamo concluso l’intervento a Dezza Alta, quindi il paese non è più isolato, gli abitanti possono passare sulla strada“. Lo ha annunciato, dopo i sopralluoghi da lui effettuati in mattinata, Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano (Lucca), facendo il punto sul suo profilo Facebook sulle conseguenze del maltempo che ha toccato nei giorni scorsi, ed anche nelle ultime ore, il territorio comunale di cui è primo cittadino. “Siamo stati poi a Chifenti a visionare la situazione della SS 12 Brennero”, ha aggiunto Andreuccetti. “Per quanto riguarda il primo tratto, cioè quello all’imbocco di Fornoli, che arriva poi alla Via del Piano, Anas sta effettuando il taglio piante, una generale messa in sicurezza lato monte, con l’auspicio di poter riaprire quella strada per venerdì. Dico l’auspicio perché domani mette pioggia e quindi bisogna vedere che cosa succederà”.

“Per quanto riguarda la frana più grossa, quella al confine con Ponte a Serraglio, l’intervento è molto più importante. Anas ha iniziato stamattina con un’azione molto incisiva che richiederà tempo e un coordinamento importante. Bisognerà valutare l’evolversi della situazione passo dopo passo, però c’è la possibilità che già con questo fine settimana o con l’inizio della prossima si proceda in un senso unico alternato. Non abbiamo certezze, ma è una eventualità”, ha concluso il sindaco di Borgo a Mozzano (Lucca).

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