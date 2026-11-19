Una frana provocata dalle piogge persistenti ha causato l’isolamento di circa 200 persone a Pomezzana, frazione del comune di Stazzema, in provincia di Lucca. Il movimento franoso si è verificato in un territorio interessato da precipitazioni che proseguono ormai da giorni, determinando una situazione di particolare criticità per la popolazione coinvolta. La situazione riguarda la frazione di Pomezzana, nel territorio comunale di Stazzema, dove il fenomeno franoso ha lasciato isolate circa 200 persone. L’episodio si inserisce in un quadro meteorologico caratterizzato da piogge continue, che stanno interessando la zona da diversi giorni. Il dato più rilevante è rappresentato dal numero delle persone coinvolte nell’isolamento, conseguenza del movimento franoso verificatosi dopo le precipitazioni persistenti. Una situazione che interessa direttamente la comunità della frazione e che evidenzia le criticità determinate dal maltempo in provincia di Lucca.

Maltempo in provincia di Lucca, piogge persistenti all’origine della frana

Le precipitazioni prolungate costituiscono l’elemento meteorologico all’origine della frana che ha interessato Pomezzana. Le piogge continuano infatti da giorni, in un contesto nel quale la persistenza del maltempo rappresenta un fattore importante per la stabilità dei versanti. In generale, l’acqua che penetra nel terreno durante periodi di precipitazioni prolungate può contribuire a ridurre la stabilità dei pendii, favorendo l’innesco di movimenti franosi. Si tratta di un meccanismo idrogeologico che aiuta a comprendere il rapporto tra piogge persistenti e fenomeni franosi.

Stazzema, il maltempo provoca una situazione critica nella frazione di Pomezzana

L’isolamento di circa 200 persone rappresenta la conseguenza più significativa della frana registrata nel territorio di Stazzema. L’episodio richiama l’attenzione sugli effetti delle precipitazioni persistenti nelle aree montane della provincia di Lucca, dove i fenomeni di dissesto possono incidere sui collegamenti delle comunità locali. A Pomezzana, la combinazione tra il movimento franoso e le piogge che continuano da giorni ha dunque determinato una situazione di criticità, con circa 200 persone che risultano isolate a causa della frana nel comune di Stazzema.

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