Riprenderanno nella mattinata di giovedì 19 novembre e proseguiranno fino all’apertura di un varco che consenta il passaggio dei mezzi i lavori iniziati nella notte tra ieri e oggi per liberare la strada per Pomezzana, frazione da circa 200 abitanti del comune di Stazzema (Lucca), in Alta Versilia, rimasta completamente isolata a causa di una frana dovuta al forte maltempo di questi giorni. Lo stesso smottamento aveva ostruito anche la strada per la frazione di Farnocchia, ripristinata però prima della mezzanotte di martedì. Nella notte si è registrato inoltre un nuovo piccolo cedimento della frana sottostante a via Stazzema, che viene ora monitorata costantemente per il rischio che si distacchi dalla parete della montagna.

La Provincia ha quindi aperto una procedura di somma urgenza che scatterà lunedì 23 novembre, con l’installazione di micropali per evitare la progressione del movimento franoso. Preoccupazione per domani, quando sono previste ancora piogge mentre il tanto fango crea non pochi disagi. Secondo quanto si apprende, il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, starebbe valutando la richiesta dello stato di emergenza.

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