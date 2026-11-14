Maltempo Toscana, frana in collina a Pistoia isola 50 persone: aperto tracciato per i soccorsi

Aperto nella notte un collegamento alternativo di soccorso per garantire l’assistenza, in caso di emergenza, alle circa 50 persone e alle due comunità sociali rimaste temporaneamente isolate a causa della frana verificatasi ieri in collina a Pistoia, in via di Calabbiana, nel tratto compreso tra la Cartiera di San Felice e le località Boschi e Casa a Vento. Lo rende noto l’Amministrazione comunale. “Nel corso della notte – spiega su Facebook il Comune di Pistoia -, il lavoro continuo dei tecnici comunali, delle squadre operative, svolto in stretto coordinamento con Vab, Protezione Civile Misericordia, 118 e Vigili del Fuoco, ha permesso di ripulire un tracciato secondario. Questo intervento consentirà di posizionare un mezzo sanitario 4×4 direttamente a monte dello smottamento, rendendo possibile l’eventuale trasbordo e lo scambio con un’ambulanza in caso di necessità sanitaria”.

Gli interventi proseguiranno con l’arrivo degli operai comunali per completare i lavori di pulizia e consolidamento del percorso alternativo. Unitamente ad una ditta incaricata di una prima messa in sicurezza sul punto della frana. “L’Amministrazione comunale – si legge ancora nel post – continua a monitorare costantemente il versante e resta a piena disposizione dei residenti e delle realtà sociali della zona per ogni esigenza e per aggiornamenti. Si invita tutti a rispettare scrupolosamente l’area delimitata dall’ordinanza di chiusura, evitando l’accesso alla zona interdetta per non intralciare le operazioni in corso da parte dei tecnici o delle squadre di soccorso”.

Il ringraziamento a soccorritori e tecnici

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alle tecniche e ai tecnici del Comune, alle squadre operative, alla Polizia locale, alla Vab, al 118, ai Vigili del Fuoco e all’assessore Matteo Giusti per la dedizione e la tempestività dimostrate anche durante la notte – dichiara il sindaco di Pistoia Giovanni Capecchi -. La nostra priorità assoluta era mettere subito in sicurezza la catena dei soccorsi sanitari per le persone e le comunità rimaste isolate. Grazie a un lavoro di squadra efficace e coordinato, siamo riusciti a garantire una prima risposta operativa immediata e continuiamo a mantenere un dialogo diretto e costante con tutta la cittadinanza coinvolta”.

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