Il maltempo degli ultimi giorni, caratterizzato da piogge torrenziali eccezionali e persistenti, continua a causare problemi in provincia di Lucca. A causa di una grossa frana, è chiusa al transito la strada provinciale 60 di Pescaglia, in località La curva del Cristo. Il fronte franoso che ha invaso la carreggiata si estende per oltre 60 metri. Sul posto sono intervenuti fin dalle prime luci dell’alba i tecnici della Provincia di Lucca insieme agli operai della ditta incaricata per effettuare i rilievi, verificare l’entità dello smottamento e programmare gli interventi di bonifica e ripristino della sede stradale. Per raggiungere le località di San Rocco in Turrite e Pascoso è stata istituita una viabilità alternativa lungo la strada che attraversa Fabbriche di Vallico.

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