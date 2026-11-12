Maltempo Toscana: frane, allagamenti, esondazioni e persone isolate in Garfagnana, cade un albero a Viareggio

L’Unione Comuni Garfagnana, in provincia di Lucca, fornisce una panoramica degli effetti dell’emergenza maltempo sul territorio. “Frane, allagamenti diffusi e esondazioni si segnalano in tutti i Comuni della Garfagnana, dove le Amministrazioni comunali sono immediatamente intervenute per cercare di contenere e, laddove possibile, risolvere tutte le criticità. Si segnalano situazioni importanti nei Comuni di Fabbriche di Vergemoli, Castelnuovo di Garfagnana, Sillano-Giuncugnano, Minucciano e Vagli Sotto, tra cui risultano temporaneamente isolate alcune persone. La strada che da Sillano conduce a Soraggio è momentaneamente interdetta al traffico con volontari sul posto a indirizzare traffico“, rende noto l’Unione in una nota.

“I Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano, Pieve Fosciana e Piazza al Serchio – prosegue – hanno vietato l’accesso a tutte le aree intorno al fiume Serchio per tutelare l’incolumità dei cittadini. L’Unione è in costante contatto con prefettura e Provincia di Lucca”. “Tutto il sistema di Protezione Civile è da ieri ininterrottamente operativo – dichiara il Presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani – per far fronte alle emergenze che si presentano sul territorio. L’Unione Comuni Garfagnana coordinamento il personale tecnico, le maestranze forestali e le Associazioni di volontariato in sinergia con le Amministrazioni Comunali, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco. Stanno tutti facendo, per quanto di competenza, un importante sforzo nel monitorare, gestire e risolvere tutte le criticità emerse. Mi preme sottolineare, ancora una volta, il fondamentale ruolo del volontariato che, anche in questa occasione, sta dando il suo prezioso contributo mettendosi a disposizione della comunità e delle Istituzioni. A loro desidero esprimere, a nome di tutti i Sindaci, un grosso ringraziamento”.

Frana e linea ferroviaria sospesa in Garfagnana

“Ricordo agli abitanti della Valle del Serchio e della Garfagnana che la SP 7 di Barga è chiusa al transito per frana, con i tecnici della Provincia sul posto, Ponte di Mologno chiuso in via precauzionale e la tratta ferroviaria Castelnuovo Garfagnana – Aulla sospesa per verifiche”. Lo scrive il Presidente della provincia di Lucca, Marcello Pierucci. “Stiamo tenendo sotto osservazione attenta e puntuale – spiega – i livelli del fiume Serchio e di tanti altri torrenti del territorio provinciale, che al momento non sono particolarmente preoccupanti. Mentre resta oggi attiva in alcune zone del territorio provinciale l’allerta rossa, la Regione Toscana ha emanato allerta arancione anche per tutta la giornata di domani. È un’intensa perturbazione quella che sta attraversando la Toscana, con ancora picchi previsti fino a 80-100mm in alcune località“.

Cade un albero nel centro di Viareggio

A causa del maltempo di questi giorni a Viareggio (Lucca) è caduto un platano in piazza Cavour, nella zona del mercato, all’angolo tra via Cesare Battisti e via Zanardelli, nel centro cittadino. L’albero è crollato appoggiandosi alla recinzione del cantiere del mercato, finendo contro un palazzo che si affaccia sul Piazzone, travolgendo gli addobbi natalizi nella caduta. Tanto spavento ma per fortuna nessun ferito. Immediato l’intervento della Polizia locale e dei Vigili del Fuoco, per rimuovere la pianta e riportare la situazione in sicurezza. In zona poche settimane fa era caduto un grosso ramo di un altro albero.

Maltempo: 11 interventi dei Vigili del Fuoco di Massa-Carrara

Dalla mezzanotte, i Vigili del Fuoco del Comando di Massa-Carrara hanno effettuato complessivamente 11 interventi. Al momento risultano 5 interventi in corso e 11 interventi in attesa di espletamento. Le principali tipologie di soccorso riguardano danni provocati dall’acqua e situazioni connesse alla caduta di alberi. Rimossi anche due tronchi presenti nel torrente Isolone, in corrispondenza del ponte sull’Aurelia, nel territorio comunale di Fosdinovo. Sul posto opera una squadra, impegnata nelle operazioni di rimozione e messa in sicurezza. Le squadre dei Vigili del Fuoco proseguono le attività di soccorso e gestione delle criticità sul territorio provinciale.

Chiusi due ponti tra Prato e le colline medicee

Chiusi due ponti nel Pratese a causa del maltempo con ordinanze della Provincia. Sulla SP 8 è chiuso il Ponte al Mulino al confine tra i comuni di Poggio a Caiano e Prato. La chiusura resterà in vigore fino alle 7 di domani, venerdì 13 novembre, fatta eccezione per i veicoli dell’emergenza. Inoltre, sulla Strada Provinciale 9 ‘di Comeana’ è stato chiuso il ponte sul torrente Calcinaia, al km 4+800, al confine tra i comuni di Poggio a Caiano e Carmignano. Anche in questo caso la chiusura è prevista fino alle ore 7 di venerdì 13 novembre. Il traffico sarà deviato su itinerari alternativi segnalati sul posto.

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