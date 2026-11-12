Maltempo Toscana, frane e smottamenti sulle strade in provincia di Massa-Carrara: il punto

Numerosi allagamenti, cadute di alberi, frane e smottamenti sulle strade sono le conseguenze delle intense precipitazioni delle ultime ore in provincia di Massa-Carrara, secondo quanto riferisce la prefettura, che fa il punto della situazione in una nota. In via precauzionale sono chiuse tutte le scuole con ordinanze dei sindaci. Tra le frane, i Comuni di Fosdinovo e Tresana stanno attivando interventi in somma urgenza per il ripristino della viabilità e per prevenire l’isolamento di borghi e frazioni per eventuali altri movimenti franosi. A Fosdinovo, i Vigili del Fuoco hanno rimosso dal Torrente Isolone tronchi d’albero.

A Massa, Provincia e Comune hanno aperto una strada per i mezzi di soccorso per raggiungere la frazione di Forno, rimasta isolata dalla frana che ha ostruito la viabilità comunale e provinciale. La strada è tuttora interrotta perché non ci sono al momento le condizioni di sicurezza necessarie per fare i lavori a causa della consistente portata delle acque provenienti dai versanti montani. Il Comune di Massa ha predisposto misure di assistenza e accoglienza agli sfollati. Cinque persone appartenenti a due nuclei familiari sono state accolte in una struttura residenziale sociale comunale.

Sindaco di Carrara: “tregua della notte ha fatto calare i fiumi”

A Carrara “la breve tregua della notte ci ha permesso di far abbassare i livelli del Parmignola e del Carrione”, “stiamo monitorando la situazione con tutte le squadre di protezione civile e dei volontari. Ci sono allagamenti in corso” e “siamo in attesa della prossima allerta che la Regione Toscana ci comunicherà”. Lo dice in un messaggio video il sindaco della città apuana, Serena Arrighi, aggiungendo che “stamattina ci sono stati altri 40mm di pioggia”.

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