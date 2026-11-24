Pesanti conseguenze del maltempo in Toscana, dove le forti precipitazioni degli ultimi giorni hanno provocato diverse frane nel territorio comunale di Massa, compromettendo la viabilità delle frazioni montane. La situazione è particolarmente critica a Casette, rimasta isolata in seguito alla chiusura della strada di collegamento, e al Vergheto, dove due famiglie sono ancora impossibilitate a spostarsi a causa di uno smottamento. Le difficoltà nei collegamenti hanno spinto i cittadini delle località interessate a riunirsi in Comune nel pomeriggio di oggi, martedì 24 novembre.

Maltempo a Massa: frane e criticità lungo le strade delle frazioni montane

Le intense precipitazioni registrate nei giorni scorsi hanno avuto importanti ripercussioni sulla viabilità del territorio montano di Massa. Tra le arterie interessate dagli smottamenti figurano la strada comunale che conduce alle frazioni di Casette e Caglieglia e la provinciale di via Bassa Tambura, che rappresenta il collegamento tra il fondovalle e i centri abitati di Forno, Guadine e Resceto. Particolarmente delicata la situazione di Casette, dove la chiusura della strada ha determinato l’isolamento della frazione, con conseguenti difficoltà per gli spostamenti quotidiani della popolazione residente.

Frana al Vergheto: due famiglie isolate da domenica 22 novembre

Permangono condizioni di criticità anche nella località del Vergheto, situata sopra Forno. Qui, nella giornata di domenica 22 novembre, una frana di fango ha invaso la sede stradale, interrompendo la viabilità e lasciando isolate due famiglie. A distanza di due giorni dallo smottamento, i residenti coinvolti devono ancora fare i conti con l’interruzione dei collegamenti. Per garantire assistenza alle due famiglie isolate al Vergheto, la Protezione Civile comunale di Massa ha assicurato un contatto telefonico diretto e continuo con i residenti, così da poter intervenire in caso di necessità.

Al momento non sono state segnalate esigenze particolari da parte delle famiglie, ma è già stata predisposta la possibilità di provvedere alla consegna di generi di prima necessità, compresi i medicinali, qualora le condizioni di isolamento dovessero rendere necessario un intervento di assistenza. Le conseguenze delle frane sulla rete stradale e le difficoltà affrontate dalla popolazione sono state al centro dell’incontro che si è svolto nel pomeriggio di oggi in Comune. I cittadini delle frazioni montane di Massa si sono riuniti per fare il punto sulla situazione, confrontandosi sulle criticità dei collegamenti e sui disagi che stanno condizionando la vita quotidiana dei residenti nelle località colpite dal maltempo.

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