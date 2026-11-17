Il maltempo in Toscana provoca disagi alla viabilità in provincia di Lucca, dove due frazioni sono rimaste isolate a causa di altrettante frane. Le criticità interessano i territori comunali di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca, con smottamenti che hanno compromesso i collegamenti stradali verso gli abitati di Dezza Alta e Lugliano. La situazione riguarda in particolare la viabilità locale, con le strade di accesso alle due frazioni interessate dai movimenti franosi. A rendere nota la situazione di Dezza Alta è stato il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, attraverso un aggiornamento pubblicato sui social.

Frana a Borgo a Mozzano, la frazione di Dezza Alta è isolata

Uno smottamento lungo la strada che conduce a Dezza Alta ha interrotto i collegamenti con la frazione del Comune di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca. L’episodio ha determinato l’isolamento dell’abitato, rendendo necessario un intervento per affrontare la situazione. Il sindaco Patrizio Andreuccetti ha confermato l’accaduto con un messaggio pubblicato sui propri canali social, annunciando l’immediata attivazione delle procedure per intervenire sulla strada interessata dalla frana. “Purtroppo si è da poco verificato uno smottamento lungo la strada che conduce a Dezza Alta. La frazione è al momento isolata. Abbiamo subito allertato una ditta che sta per intervenire”.

Maltempo a Bagni di Lucca, una frana isola anche Lugliano

Una seconda situazione di criticità si registra nel territorio del Comune di Bagni di Lucca, dove una frana ha ostruito la strada che conduce a Lugliano, impedendo di raggiungere il paese. Anche in questo caso il movimento franoso ha provocato l’isolamento della frazione, compromettendo l’accessibilità attraverso il collegamento stradale interessato. Le due frane delineano una situazione di disagio per la viabilità nella provincia di Lucca, con conseguenze dirette sui collegamenti verso Dezza Alta e Lugliano, entrambi interrotti dagli smottamenti.

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