Maltempo Toscana, frane isolano due frazioni di Massa: 100 sfollati

Un centinaio di sfollati a Massa a causa del maltempo. Sono parte degli abitanti delle frazioni di Casette e Forno, rimaste isolate a causa di una frana che minaccia le strade comunali e provinciali. Questi abitanti hanno difficoltà a raggiungere le loro case. Il Comune sta allestendo il locale Palazzetto dello Sport per dare la prima assistenza alla popolazione interessata. La situazione è resa nota dalla prefettura, dove il prefetto Gaetano Cupello ha già attivato dal pomeriggio il Centro Coordinamento Soccorsi. Viene monitorato il livello del Fiume Frigido a Marina di Massa, sul litorale. La prefettura, peraltro, raccomanda di non sostare vicino agli argini dei corsi d’acqua e di non stazionare sui ponti.

Inoltre, sempre la prefettura di Massa Carrara “rivolge viva raccomandazione alla cittadinanza affinché in caso di forti precipitazioni piovose sia evitato o limitato il più possibile l’utilizzo dei veicoli“, considerati “i potenziali pericoli per la sicurezza della circolazione connessi agli allagamenti delle sedi stradali e, in particolare, dei sottopassi”. La situazione sul territorio resta costantemente seguita da parte delle autorità.

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