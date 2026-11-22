Il maltempo in Toscana si intensifica lungo la costa, dove il vento ha superato i 100 km/h e il mare in tempesta sta provocando disagi alla circolazione stradale. La situazione più significativa si registra nell’Arcipelago Toscano, con raffiche particolarmente violente sull’isola di Gorgona, in provincia di Livorno. Le condizioni meteorologiche hanno avuto ripercussioni anche sulla terraferma, dove è stata disposta la chiusura del lungomare di Livorno a causa dei detriti trasportati dalle onde sulla carreggiata. La Protezione Civile regionale segnala che resta in vigore fino alla mezzanotte di oggi, domenica 22 novembre, l’allerta arancione per vento forte e mareggiate lungo la costa toscana. Nel frattempo, le precipitazioni mantengono attiva un’ulteriore criticità nel settore nord-occidentale della regione, interessato da un’allerta gialla per rischio idrogeologico.

Vento oltre 100 km/h a Gorgona: raffiche violentissime nell’Arcipelago Toscano

È l’isola di Gorgona, al largo della costa livornese, a far registrare uno dei dati meteorologici più significativi della giornata. Secondo quanto segnalato dalla Protezione Civile della Toscana, sull’isola sono state rilevate raffiche di vento superiori ai 100 chilometri orari, un’intensità che testimonia la forza del peggioramento in atto sul settore marittimo regionale. Il dato assume particolare rilievo nel quadro dell’allerta meteo arancione che interessa la fascia costiera della Toscana, dove il vento forte si accompagna a condizioni di mare particolarmente agitato. L’avviso regionale riguarda infatti sia l’intensità delle raffiche sia il fenomeno delle mareggiate, che stanno investendo il litorale.

Livorno, mare in tempesta: chiuso il lungomare di viale Italia

Le conseguenze del maltempo a Livorno sono evidenti soprattutto lungo il fronte mare cittadino. Il lungomare di viale Italia è stato chiuso alla circolazione a causa della presenza di detriti sulla sede stradale, trascinati sulla carreggiata dalla forza del mare in tempesta. Il materiale depositato dalle onde rende infatti non sicura la circolazione stradale, determinando la necessità di interrompere il transito lungo il tratto interessato. La chiusura rappresenta una delle conseguenze più concrete delle condizioni meteorologiche avverse che stanno interessando la costa livornese. Il fenomeno evidenzia come le mareggiate sulla costa toscana possano avere effetti diretti anche sulla viabilità urbana, soprattutto nei tratti stradali più esposti all’azione del mare. A Livorno, l’invasione della carreggiata da parte dei detriti ha reso necessario adottare una misura di sicurezza per la circolazione.

Allerta meteo arancione in Toscana fino a mezzanotte per vento e mareggiate

La Protezione Civile regionale ha ricordato che l’allerta arancione per vento forte e mareggiate rimarrà in vigore fino alla prossima mezzanotte. L’avviso riguarda la costa toscana, alle prese con condizioni meteorologiche caratterizzate da raffiche intense e mare in tempesta. Le rilevazioni effettuate a Gorgona e i problemi registrati sul lungomare livornese descrivono due aspetti dello stesso peggioramento: da una parte la forza del vento sull’Arcipelago, dall’altra gli effetti delle mareggiate lungo la costa.

Piogge tra Massa Carrara e Lucca: allerta gialla per rischio idrogeologico

Il maltempo in Toscana non riguarda soltanto il settore costiero. Nel nord-ovest della regione resta infatti in vigore un’allerta gialla per rischio idrogeologico, legata alle precipitazioni che stanno interessando il territorio. Le aree coinvolte ricadono nelle province di Massa Carrara e Lucca, dove l’avviso proseguirà fino alla mezzanotte di oggi. Si tratta di una criticità distinta da quella segnalata lungo il litorale per il vento e le mareggiate, poiché direttamente collegata alle piogge e ai possibili effetti sul territorio. Il quadro delle allerte regionali presenta dunque due differenti situazioni meteorologiche: allerta arancione sulla costa toscana per vento forte e mareggiate e allerta gialla nel nord-ovest per rischio idrogeologico. Entrambe rimangono attive fino alla mezzanotte, mentre gli effetti del maltempo sono già tangibili sull’Arcipelago Toscano e lungo il litorale di Livorno.

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