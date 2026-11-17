Rispetto al maltempo che nei giorni scorsi ha colpito con violenza la Toscana, soprattutto il settore nordoccidentale, “noi raccogliamo dai sindaci tutte le indicazioni, sia delle somme urgenze con cui sono intervenuti nei punti in cui era necessario, sia per quello che riguarda gli interventi che si sono prefigurati come più strutturali“. Lo ha affermato il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, rispondendo alle domande dei giornalisti su una possibile istituzione dello stato di calamità regionale per le zone colpite. “Abbiamo registrato l’intervento, o diretto con il nostro Genio Civile, o dei sindaci, in almeno 250 punti critici della Toscana. E devo dire che proprio la fotografia di quello che è successo indurrà o meno alla dichiarazione dello stato di emergenza”, ha aggiunto Giani.

“Io sono assolutamente aperto, ma quello che conta è lo stato di emergenza a livello nazionale, perché con quello che è lo stato di emergenza a livello locale al massimo riusciamo a coprire le somme urgenze dei sindaci. Con lo stato di emergenza a livello nazionale invece si apre la porta di quello che abbiamo visto altre volte, anche un risarcimento più sostanzioso sia per gli interventi fatti dai Comuni, quindi dal pubblico, che quelli che sono i rimedi a danni che hanno sopportato i privati. Lo vedremo alla fine di questo ciclo del maltempo”, ha concluso il Presidente toscano.

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