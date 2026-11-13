Maltempo Toscana, Giani: “almeno 15 punti critici, danni consistenti ad abitazioni, strade e patrimonio pubblico”

Il maltempo continua a provocare gravi criticità in Toscana, con una situazione particolarmente difficile in provincia di Lucca, dove acqua e fango hanno invaso le strade e i corsi d’acqua stanno causando danni alle abitazioni e alle infrastrutture. Sono almeno 15 i punti critici individuati nel territorio di Bagni di Lucca, uno dei comuni maggiormente colpiti, dove il sistema regionale di Protezione Civile è impegnato senza sosta negli interventi per fronteggiare le conseguenze del maltempo. Nel pomeriggio di oggi, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha effettuato un sopralluogo nelle aree interessate, accompagnato dal sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, per verificare direttamente l’entità delle criticità e valutare la situazione nelle frazioni colpite.

Maltempo a Bagni di Lucca, almeno 15 punti critici tra il Serchio e i suoi affluenti

Il quadro emerso dal sopralluogo evidenzia una situazione complessa, caratterizzata dalle difficoltà legate al fiume Serchio e ai corsi d’acqua che confluiscono nel suo bacino. Particolarmente rilevante è la situazione dei torrenti e degli affluenti, a partire dalla Lima, che stanno provocando danni non soltanto alla viabilità, ma anche agli edifici e al patrimonio pubblico. Il presidente Giani ha descritto direttamente le condizioni riscontrate durante la visita, sottolineando la consistenza dei danni e l’impegno delle strutture operative presenti sul territorio. “Siamo qui perché vi sono almeno 15 punti critici – ha spiegato Giani – Da una parte la situazione complicata del Serchio, dall’altra i torrenti e gli affluenti a partire dalla Lima che vanno verso il Serchio e che stanno producendo danni alle abitazioni, alle strade e al patrimonio pubblico. Danni che si stanno rivelando consistenti. La Protezione Civile sta intervenendo con grande competenza e incisività. Grazie al lavoro degli operatori e ai volontari che si stanno impegnando senza sosta per gestire questa difficile situazione”.

Strade invase dal fango e danni alle abitazioni: il lavoro della Protezione Civile

Le conseguenze del violento maltempo che ha colpito Bagni di Lucca sono particolarmente evidenti lungo le strade invase dall’acqua e dal fango. Le criticità riguardano diverse frazioni del territorio comunale, dove prosegue l’attività del sistema di Protezione Civile regionale. Gli interventi si concentrano sulla gestione delle situazioni determinate dalle precipitazioni e dalle condizioni dei corsi d’acqua. Il coinvolgimento delle abitazioni, delle strade e del patrimonio pubblico testimonia la portata delle conseguenze del maltempo su un territorio interessato contemporaneamente dalle problematiche del Serchio e dei suoi affluenti. Durante il sopralluogo, Giani ha potuto constatare personalmente il lavoro degli operatori della Protezione Civile e dei volontari, impegnati nelle frazioni colpite. Il presidente ha espresso il proprio ringraziamento per la competenza e la continuità degli interventi in una situazione che presenta numerose criticità.

Maltempo in provincia di Lucca, Giani a Borgo a Mozzano per verificare le condizioni del Serchio

La visita del presidente della Regione Toscana non si è limitata al territorio di Bagni di Lucca. Nel corso del pomeriggio, Eugenio Giani si è recato anche a Borgo a Mozzano, altro comune della provincia di Lucca, per effettuare un ulteriore sopralluogo dedicato in particolare all’evoluzione delle condizioni del fiume Serchio. Ad accompagnarlo è stato il sindaco Patrizio Andreuccetti, con il quale il presidente ha verificato direttamente la situazione del corso d’acqua. La visita si inserisce nell’attività di ricognizione condotta dalla Regione Toscana nei territori interessati dal maltempo, con particolare attenzione alle problematiche idrauliche che coinvolgono il bacino del Serchio. Resta centrale l’attività della Protezione Civile regionale, impegnata nella gestione delle criticità emerse nelle diverse località della provincia di Lucca, mentre le verifiche sul territorio consentono alle istituzioni di seguire direttamente l’evoluzione della situazione e le conseguenze dei danni provocati dall’acqua e dal fango.

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