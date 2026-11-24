La Regione Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per le conseguenze della prolungata fase di maltempo che ha interessato il territorio dal 10 al 22 novembre. A firmare il provvedimento è stato il presidente della Regione, Eugenio Giani, che ha annunciato la decisione nel corso di una conferenza stampa svoltasi oggi, martedì 24 novembre, a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze. Complessivamente sono cinque le province interessate dalle calamità, con danni particolarmente ingenti nei territori di Massa Carrara, Lucca e Pistoia. “Questa mattina ho firmato lo stato d’emergenza regionale per quello che riguarda le zone colpite dalla calamità avvenuta dal 10 al 22 novembre scorso”, ha annunciato Giani.

Maltempo in Toscana, ingenti danni dopo quasi due settimane di precipitazioni

Il provvedimento arriva al termine di una lunga fase di instabilità atmosferica, caratterizzata da precipitazioni che hanno provocato ingenti danni sul territorio regionale. La gravità dei fenomeni meteorologici ha determinato l’emissione di diverse allerte di codice arancione e, in un’occasione, anche di codice rosso. Determinante, secondo il governatore, è stato l’intervento delle autorità e della Protezione Civile per scongiurare le conseguenze più gravi per la popolazione. “In questi giorni abbiamo vissuto delle calamità e delle situazioni che hanno portato il maltempo, spesso segnalato in codice arancione, una volta anche in codice rosso-ha aggiunto Giani-, quindi sempre in corrispondenza di quello che erano gli stati d’allerta, a situazioni di precipitazione piovosa che hanno provocato ingenti danni, pericolo alle persone, però scongiurato quest’ultimo anche grazie a un intervento delle autorità e quindi della Protezione Civile in modo molto forte”.

Stato di emergenza regionale in Toscana, la decisione dopo la conclusione del ciclo perturbato

La Regione Toscana ha atteso la conclusione del ciclo atmosferico prima di formalizzare il provvedimento. Le condizioni meteorologiche avverse, monitorate attraverso le previsioni, si sono protratte fino a domenica 22 novembre. La continuità delle precipitazioni ha portato l’amministrazione regionale a considerare unitariamente gli eventi calamitosi che si sono susseguiti nel corso delle ultime settimane. “Noi abbiamo aspettato che quel ciclo atmosferico potesse avere una contiguità, in questo anche attraverso le nostre previsioni è arrivato fino a domenica scorsa, e quindi questo stato di emergenza regionale che io ho firmato, si sviluppa nel periodo di tempo piuttosto prolungato, ma continuo da un punto di vista delle precipitazioni atmosferiche che si è manifestato dal 10 fino al 12 di novembre”, ha proseguito Giani.

Maltempo in Toscana: Massa Carrara, Lucca e Pistoia le province più colpite

Gli eventi meteorologici hanno interessato complessivamente cinque province della Toscana: Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Arezzo e Prato. L’intensità dei fenomeni e l’entità dei danni, tuttavia, sono state differenti sul territorio regionale. Le situazioni più critiche sono state riscontrate nelle prime tre province, dove maggiori sono state le conseguenze delle precipitazioni. Alla definizione del quadro dei danni ha contribuito il lavoro istruttorio coordinato da Giovanni Massini, direttore della Protezione Civile, attraverso l’invio di ispettori incaricati di verificare sul territorio le criticità segnalate dai sindaci delle amministrazioni comunali coinvolte. “Tutto questo ha visto toccare complessivamente cinque province: Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Arezzo e Prato. Non tutte le province allo stesso modo, per cui io e Giovanni Massini che come direttore della Protezione Civile ha fatto il lavoro istruttorio, mandando i nostri ispettori per poter riscontrare quello che ci veniva segnalato dai sindaci, siamo consapevoli che il fenomeno si è posto in modo più intenso, e più intensi sono stati danni per le tre province di Massa Carrara, Lucca e Pistoia. Ci sono stati fenomeni che hanno toccato anche la provincia di Prato e la provincia di Arezzo”, ha spiegato il presidente della Regione Toscana.

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