Maltempo Toscana: grossa frana alla Pieve di Camaiore, nuove frane e situazione critica a Bagni di Lucca | FOTO

Transitata la piena dell’Arno senza nessuna criticità all’interno delle soglie di riferimento. Portata a Fucecchio a 300 metri cubi al secondo. Tutti gli altri fiumi all’interno delle soglie di riferimento. Lo comunica sui suoi profili social il Sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana, con delega alla Protezione civile, Bernard Dika. Intanto, continuano a verificarsi problemi a causa del maltempo estremo degli ultimi giorni in Toscana. A causa delle forti piogge in Versilia, questa notte c’è stato un importante cedimento stradale alla Pieve di Camaiore, lungo la via che conduce al borgo di Buchignano. La strada è franata lungo un fronte di svariati metri, a causa della fragilità del territorio aggravata dal maltempo, e richiede ora un intervento urgente di messa in sicurezza. L’amministrazione comunale si è’ attivata fin da subito con i propri tecnici e la Protezione Civile.

Non ci sono abitazioni isolate: nonostante la strada sia chiusa al transito, il collegamento con Camaiore resta garantito dalla viabilità alternativa che passa dal borgo di Agliano. Poiché nel tratto interessato passa una tubazione idrica fondamentale per gran parte della frazione, è stata immediatamente mobilitata Gaia, la società pubblica che si occupa degli acquedotti: i tecnici interverranno già nelle prossime ore per realizzare un bypass e garantire l’approvvigionamento d’acqua nelle abitazioni. Parallelamente, partiranno al più presto le operazioni di pulizia della vegetazione per avviare subito un primo intervento di messa in sicurezza e, successivamente, la progettazione del complesso intervento di ripristino stradale.

A Bagni di Lucca “la situazione resta critica”

“Il bel tempo di queste ore ha favorito i lavori di ripristino sul territorio comunale, duramente colpito ieri dall’emergenza maltempo. La situazione, però, rimane critica“, riporta il Comune di Bagni di Lucca, dove ieri lo straripamento di fossi ha interessato soprattutto le frazioni a fondovalle e montane e alcune frane hanno isolato alcune persone. Il Centro operativo comunale, rimasto aperto tutta la notte, è ancora attivo per ricevere segnalazioni ed è aperto anche il Centro operativo intercomunale dell’Unione dei Comuni della Mediavalle a Pian di Giovano.

“L’elicottero dei Vigili del Fuoco – si spiega – sta sorvolando il territorio termale per avere un quadro generale più preciso della situazione”. Anas, si spiega oggi, “sta lavorando per riaprire la SS 12 dell’Abetone e del Brennero nei pressi del cimitero di Ponte a Serraglio dove ieri un grosso movimento franoso, nel territorio comunale di Borgo a Mozzano, ha comportato l’interdizione al traffico in entrambe le direzioni“.

Nuove frane sul territorio

Si registrano nuove frane a Montefegatesi, due a Benabbio, altre due nel capoluogo. Il Comune, intanto, ha raggiunto le 11 persone isolate grazie all’ausilio dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino e Speleologico italiano. Si stanno effettuando sopralluoghi anche per far rientrare nelle loro abitazioni i 15 cittadini evacuati. La priorità, ora, sono soprattutto le “due famiglie che non hanno trovato sistemazione in maniera autonoma, ma sono in albergo o ospiti della Cri”.

“Come se non bastasse – prosegue il Comune -, alle 4 di stanotte un Tir si è incastrato, dopo aver infranto il divieto, all’incrocio del semaforo nella frazione di Ponte a Serraglio richiedendo l’intervento sul posto dei Carabinieri e dell’autogru. La strada è rimasta chiusa e l’intervento si è concluso alle ore 10 di stamani”. “Stiamo lavorando ininterrottamente – spiega il sindaco Paolo Michelini – per risolvere tutte le criticità segnalate, l’intera macchina è operativa. Ringrazio davvero tutti gli Amministratori, gli operatori, le ditte e i volontari impegnati per far fronte a questa emergenza che ha messo a dura prova soprattutto il nostro territorio con disagi e danni diffusi un po’ ovunque”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.