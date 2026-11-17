Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno è intervenuto sul torrente Brana, nel Comune di Pistoia, a seguito dei danni provocati dal forte maltempo del 12 e 13 novembre. Nel corso dei sopralluoghi effettuati il 14 novembre – si spiega in una nota – in collaborazione con l’ufficio del Genio Civile Valdarno centrale della Regione Toscana, sono stati individuati tre dissesti lungo l’argine in sinistra idraulica, nel tratto compreso tra il ponte di Badia e la passerella di via delle Fratte. Le criticità riscontrate riguardano la formazione di cavità nel corpo arginale e cedimenti localizzati della scarpata, con situazioni potenzialmente pericolose per la stabilità delle opere di difesa idraulica e per le aree residenziali e produttive circostanti.

Intervento di somma urgenza

Per fronteggiare la situazione è stato disposto un intervento in somma urgenza, con una prima fase di messa in sicurezza mediante l’impiego di sacchi di sabbia, tavole e teli protettivi, finalizzati a contenere i dissesti e limitare ulteriori danneggiamenti in caso di nuove precipitazioni. Una parte delle protezioni è stata già realizzata direttamente dal personale consortile. Gli interventi proseguiranno con il ripristino completo dei tratti arginali danneggiati, non appena le condizioni meteorologiche e idrauliche consentiranno di operare in sicurezza. L’importo complessivo dell’intervento è provvisoriamente stimato in 100.000 euro.

“Guardare oltre l’emergenza”

“Nostro comune obiettivo al momento è quello di ripristinare quanto prima la piena funzionalità delle opere di difesa idraulica esistenti – spiega il Presidente del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, Paolo Masetti – ma rimaniamo come al solito a piena disposizione delle amministrazioni locale e regionale per individuare soluzioni progettuali per opere strategiche che possano ridurre la vulnerabilità idraulica di quella zona, frutto di diversi fattori critici concorrenti”. Per Bernard Dika, Sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana, “la priorità è garantire la sicurezza delle abitazioni, delle attività e dei cittadini” ma “dobbiamo guardare anche oltre l’emergenza, la sicurezza del territorio si costruisce con la prevenzione, attraverso interventi strutturali capaci di ridurre il rischio idraulico e proteggere le nostre comunità”.