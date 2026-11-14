Maltempo Toscana, l’aggiornamento: territori isolati, frane e danni alle infrastrutture

Il maltempo continua a provocare gravi conseguenze in Toscana, dove le forti piogge degli ultimi giorni hanno causato frane, smottamenti, interruzioni stradali e infiltrazioni d’acqua negli edifici pubblici. La situazione più delicata riguarda i collegamenti con alcune frazioni montane, rimaste isolate a causa dei danni alla viabilità. A Casette, nel Comune di Massa, circa 700 abitanti sono rimasti isolati per almeno 24 ore dopo il grave danneggiamento della strada di accesso. Sul posto si è recato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per un sopralluogo e una verifica delle conseguenze dell’ondata di maltempo. Criticità importanti si registrano anche in provincia di Arezzo, dove a Sansepolcro sono proseguite le operazioni per raggiungere alcune famiglie isolate e ripristinare i collegamenti stradali compromessi dalle frane. A Pistoia, invece, le infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura dell’edificio del Ceppo hanno reso necessaria la sospensione temporanea delle attività del centro trasfusionale, con il trasferimento delle donazioni nei locali della Croce Rossa a Quarrata.

Maltempo a Massa, 700 abitanti isolati nella frazione di Casette: sopralluogo del presidente Giani

Tra le situazioni più significative dell’emergenza meteorologica in Toscana c’è quella della frazione di Casette, nel territorio comunale di Massa, dove le precipitazioni hanno gravemente danneggiato la strada di collegamento, determinando l’isolamento di una comunità di circa 700 persone per almeno 24 ore. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è recato personalmente nella frazione per effettuare un sopralluogo sulla strada compromessa e prendere visione delle conseguenze del maltempo. La situazione ha richiesto l’intervento delle strutture impegnate nella gestione dell’emergenza, con particolare attenzione alla sicurezza della popolazione. Giani ha rivolto un ringraziamento a quanti hanno partecipato alle operazioni: “Un grazie alla Protezione Civile, al Comune e ai volontari per essere intervenuti tempestivamente, garantendo la sicurezza”. Il grave danneggiamento della viabilità a Casette rappresenta una delle conseguenze più evidenti delle precipitazioni che hanno interessato il territorio toscano, mettendo in difficoltà i collegamenti con alcune comunità e rendendo necessari interventi per il recupero delle condizioni di sicurezza.

Frane e smottamenti a Sansepolcro, raggiunte le famiglie rimaste isolate in località Palazzo

Un’altra situazione particolarmente complessa si è verificata nel territorio di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, dove l’ondata di maltempo ha provocato frane, smottamenti e gravi problemi alla circolazione, interessando soprattutto alcune zone periferiche e i collegamenti con le frazioni. L’Amministrazione comunale è impegnata nella gestione delle conseguenze delle precipitazioni e nel coordinamento delle operazioni necessarie per superare le criticità. Una delle priorità ha riguardato le due famiglie rimaste isolate in località Palazzo. Nella giornata di venerdì 13 novembre, una delle famiglie era stata recuperata grazie all’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, impiegato per consentire le operazioni di soccorso in una zona resa difficilmente accessibile dalle conseguenze del maltempo. Nella mattinata di sabato 14 novembre è stato raggiunto un ulteriore risultato: anche la seconda famiglia rimasta isolata nella stessa località è stata messa nelle condizioni di potersi spostare autonomamente con i propri mezzi. Si tratta di un importante avanzamento nella gestione dell’emergenza, che ha consentito di superare una delle situazioni più delicate sul fronte dell’assistenza alla popolazione.

Sansepolcro, attivato il Centro Operativo Comunale per coordinare gli interventi

Per affrontare l’emergenza, il Comune di Sansepolcro ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc), attraverso il quale sono stati coordinati gli interventi e il monitoraggio delle situazioni di maggiore criticità. Le attività sono state condotte in collaborazione con le strutture di soccorso, i tecnici e le realtà locali, con l’obiettivo di intervenire sulle situazioni più urgenti e garantire il controllo delle aree colpite. Fin dalle prime ore dell’emergenza, l’Amministrazione comunale ha inoltre avviato contatti con gli enti competenti per la gestione e il controllo del reticolo idraulico, al fine di favorire il monitoraggio delle criticità e gli interventi necessari. La gestione del reticolo idraulico non rientra direttamente nelle competenze del Comune, ma è affidata agli organismi preposti. L’Amministrazione si è quindi attivata per mantenere un collegamento con tali soggetti e agevolare le attività di rispettiva competenza.

Strada interrotta verso la frazione Montagna: pesanti disagi per residenti, ristoranti e strutture ricettive

Superata la fase più delicata dei soccorsi, una delle principali preoccupazioni riguarda il ripristino della viabilità verso la frazione Montagna, nel territorio di Sansepolcro. L’interruzione della strada ha creato notevoli difficoltà alla popolazione residente, compromettendo i collegamenti con la frazione. Il problema non riguarda soltanto gli spostamenti degli abitanti. Nella zona sono presenti ristoranti e strutture ricettive che costituiscono una componente importante dell’economia locale e che stanno subendo conseguenze significative a causa dell’interruzione della viabilità. La necessità di ripristinare l’accessibilità alla frazione assume quindi una doppia valenza: garantire collegamenti sicuri alla popolazione e tutelare le attività economiche che operano nel territorio. Il Comune sottolinea la centralità di questo intervento, spiegando che “è pienamente consapevole delle difficoltà che queste attività stanno affrontando e considera il ripristino dell’accessibilità alla frazione un obiettivo prioritario anche per tutelare il tessuto economico locale. L’auspicio è che si possa arrivare al ripristino e conseguentemente alla riapertura della strada nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le verifiche tecniche e con le necessarie condizioni di sicurezza. A questo proposito, va ricordato che già nelle scorse settimane l’Amministrazione comunale aveva individuato il tratto stradale successivamente compromesso dalla frana come area da sottoporre a interventi di manutenzione preventiva”. Un elemento significativo riguarda proprio la precedente individuazione del tratto stradale poi interessato dalla frana: l’Amministrazione aveva già riconosciuto la necessità di sottoporlo a interventi di manutenzione preventiva nelle settimane precedenti all’emergenza.

Emergenza idrogeologica in Toscana, il Comune di Sansepolcro programma gli interventi per la sicurezza

Con il progressivo superamento delle situazioni più urgenti, l’impegno dell’Amministrazione comunale di Sansepolcro si concentra sul ritorno alla normalità e sulla programmazione degli interventi futuri. L’obiettivo è individuare soluzioni efficaci per migliorare la sicurezza e la tenuta della rete stradale nelle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico, affrontando non soltanto le conseguenze immediate dell’ondata di maltempo, ma anche le condizioni che possono rendere vulnerabili i collegamenti territoriali. Il Comune ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza, rinnovando il proprio ringraziamento ai Vigili del Fuoco, ai tecnici, agli operatori e alla Pro Loco della Montagna, oltre che a tutti coloro che hanno contribuito alle attività di assistenza e gestione delle criticità. Il lavoro proseguirà attraverso il monitoraggio delle situazioni ancora problematiche e la pianificazione degli interventi necessari per migliorare la sicurezza della viabilità.

Maltempo a Pistoia, infiltrazioni d’acqua al Ceppo: chiude temporaneamente il centro trasfusionale

Le conseguenze delle forti piogge interessano anche le strutture sanitarie. A Pistoia, il Centro trasfusionale del Ceppo sospenderà temporaneamente le proprie attività a partire da domenica 15 novembre e per un periodo previsto di circa cinque giorni. La decisione, resa nota dall’Asl Toscana Centro, è stata determinata dalla necessità di effettuare interventi straordinari di manutenzione in seguito alla presenza di infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura dell’edificio. Le infiltrazioni sono legate alle precipitazioni degli ultimi giorni e rendono necessari accertamenti tecnici e lavori finalizzati a prevenire possibili conseguenze sugli impianti della struttura. Gli interventi prenderanno il via domenica 15 novembre e proseguiranno nei giorni successivi, durante i quali il centro trasfusionale resterà temporaneamente inattivo.

Donazioni di sangue trasferite a Quarrata: Croce Rossa e centri di Pescia, Monsummano e Prato in rete

Nonostante la sospensione delle attività al Ceppo, la raccolta del sangue sarà regolarmente garantita attraverso una riorganizzazione temporanea del servizio sul territorio. Le donazioni proseguiranno a Quarrata, dove la Croce Rossa ha messo a disposizione i propri locali per assicurare la continuità delle attività fino alla riattivazione del centro trasfusionale di Pistoia. Parallelamente, il sistema trasfusionale pistoiese e della Valdinievole ha attivato una collaborazione tra le strutture del territorio per ampliare le possibilità di accesso alle donazioni. Il centro trasfusionale di Pescia ha dato la propria disponibilità ad aumentare di alcune unità i posti riservati ai donatori. Qualora fosse necessario, potranno essere attivati ulteriori spazi di prenotazione anche presso il centro di raccolta di Monsummano. Un contributo arriverà inoltre dal centro trasfusionale di Prato, che incrementerà gli slot disponibili per agevolare le donazioni di sangue durante il periodo di sospensione delle attività al Ceppo. La collaborazione tra le diverse strutture consentirà quindi di mantenere operativo il servizio di raccolta, mentre a Pistoia saranno effettuati gli interventi necessari per risolvere le criticità provocate dalle infiltrazioni.

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