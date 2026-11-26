L’ondata di maltempo in atto sull’Italia ha portato la neve anche sull’Appennino tosco-emiliano. “Nevica sui rilievi della Toscana sopra i 1.400 metri”, ha scritto sui social Bernard Dika, Sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana. “Prestiamo sempre prudenza alla guida e obbligo dotazioni invernali“, ha proseguito il Sottosegretario, ricordando che è in corso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana centro-settentrionale. Nelle immagini a corredo dell’articolo, la neve che ha imbiancato l’Abetone.

Maltempo Toscana, cede muretto a Impruneta

Il Comune di Impruneta (Firenze) informa che, a causa delle abbondanti piogge delle ultime ore, si è verificato il cedimento di un muretto a secco lungo via Imprunetana per Pozzolatico, subito dopo Villa Larderel, in direzione Pozzolatico provenendo da Impruneta. La circolazione da e verso il centro storico potrebbe subire rallentamenti o disagi. Il Comune di Impruneta e gli agenti della Polizia Municipale fanno sapere di essere già al lavoro per mettere in sicurezza il tratto interessato e ripristinare le condizioni di viabilità nel più breve tempo possibile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.