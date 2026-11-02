Maltempo Toscana: neve sul Monte Amiata, mezzi spargisale in azione

L’inverno comincia a farsi sentire sulle montagne della Toscana. Dopo le prime nevicate registrate all’Abetone, nel Pistoiese, e sull’Appennino fiorentino e aretino, la neve è arrivata anche sul Monte Amiata, imbiancando la parte più alta della montagna, in particolare la vetta. Le precipitazioni sono iniziate nella serata di domenica e sono proseguite durante la notte, regalando il primo scenario invernale della stagione alla montagna tra le province di Siena e Grosseto.

Con l’arrivo della neve sono scattati gli interventi per garantire la sicurezza della circolazione stradale. Già dalle ore notturne, i mezzi della Provincia di Siena sono entrati in azione lungo la viabilità dell’area amiatina. Gli operatori sono impegnati soprattutto nel tratto che dal Secondo Rifugio conduce fino alla Vetta, dove spazzaneve e spargisale lavorano per rimuovere la neve dalla carreggiata e contrastare la formazione di ghiaccio. Le operazioni sono proseguite anche nel corso della mattinata, con l’obiettivo di mantenere percorribili le strade e ridurre i rischi per gli automobilisti.

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