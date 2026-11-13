Maltempo Toscana, nuove piogge sui rilievi: Arno sorvegliato speciale | VIDEO

Prosegue l’attenzione sul maltempo in Toscana. Nelle prossime ore, sono previste nuove precipitazioni sui rilievi, con particolare riferimento alle province di Lucca e Pistoia. I fenomeni sono attesi in attenuazione nel corso del pomeriggio. La situazione dei corsi d’acqua, al momento, resta sotto controllo: tutti i fiumi risultano infatti all’interno delle rispettive soglie di riferimento. Resta tuttavia alta l’attenzione lungo il corso dell’Arno, fa sapere sui social Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana. A seguito delle intense precipitazioni delle scorse ore e delle ondate di piena provenienti dai fiumi affluenti, infatti, sono possibili innalzamenti dei livelli idrometrici, che potrebbero raggiungere le soglie di riferimento. Il monitoraggio dei corsi d’acqua prosegue quindi nelle prossime ore, con particolare attenzione all’evoluzione dei livelli dell’Arno e degli effetti delle precipitazioni sul territorio.

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